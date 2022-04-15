В Москве вместо обычного такси теперь может приехать беспилотное

Автономные машины курсируют только по одному маршруту: между столичным инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией Московской кольцевой дороги «ЗИЛ». При этом новые сервис доступен строго для сотрудников компании, но через некоторое время он станет доступен, скажем так, для внешних пользователей.

Любопытно, что на водительском кресле сидит… инженер-испытатель. Но его задача — лишь подстраховка умной электроники, так как этого требует дейсвующее законодательство.

Заказат "беспилотник' можно через специальное приложение для смартфона. До этого «такси XXI века» тестировали без реальных пассажиров, отрабатывая «пользовательские сценарии».

И продолжая тему отечественных разработок. Настоящие знатоки российского автопрома наверняка знают, что «Группа ГАЗ» разрабатывает собственный «автомат» — это гидромеханическая шестиступенчатая коробка передач ГМП800.

На некоторое время вокруг этого проекта возник информационный вакуум, но сейчас, наконец, появились свежие подробности, о которых и расскажет портал «АвтоВзгляд».