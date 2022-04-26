Куда россияне поедут на своих авто отдыхать на майских праздниках

Фото: carstuckgirls
На носу майские праздники. И если раньше наши соотечественники массово летали в «Забугорье» на моря, то в текущих реалиях народ решил воздержаться даже от автопутешествий по родной стране. Где же будут проводить свой досуг российские автовладельцы?
Лика Затворная

Наши коллеги из Auto Mail провели исследование, выяснив, что длинные весенние выходные большинство россиян проведут у себя на даче. Так ответили 44% респондентов.

Между тем, 31% участников опроса и вовсе планируют остаться дома. И всего лишь 8% опрошенных поедут на личном автотранспорте путешествовать по туристическим городам страны, при этом только 3% отправятся на черноморские курорты.

Вояж на автомобиле в лес или на реку запланировали 2% принявших участие в опросе, столько же намерено провести выходные в Питере и Москве.

Самый популярный вид транспорта — 69% — собственный автомобиль. Самолет выбирают 7% респондентов, поезд и автобус — всего 2%, каршеринг — жалкий 1%.

безопасность дорожного движения, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, трасса
26 апреля 2022
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