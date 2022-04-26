Куда россияне поедут на своих авто отдыхать на майских праздниках

Наши коллеги из Auto Mail провели исследование, выяснив, что длинные весенние выходные большинство россиян проведут у себя на даче. Так ответили 44% респондентов.

Между тем, 31% участников опроса и вовсе планируют остаться дома. И всего лишь 8% опрошенных поедут на личном автотранспорте путешествовать по туристическим городам страны, при этом только 3% отправятся на черноморские курорты.

Вояж на автомобиле в лес или на реку запланировали 2% принявших участие в опросе, столько же намерено провести выходные в Питере и Москве.

Самый популярный вид транспорта — 69% — собственный автомобиль. Самолет выбирают 7% респондентов, поезд и автобус — всего 2%, каршеринг — жалкий 1%.