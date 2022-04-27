Российские автоугонщики охотятся за Kia, Hyundai и Toyota

Фото: АвтоВзгляд
По итогам первых трех месяцев 2022 года самыми угоняемыми в России иномарками стали корейские Hyundai и Kia, а также японские Toyota. Как не сложно догадаться, воры переключились на недорогие, но крайне популярные автомобили ради последующем заработке на запчастях.
Лика Затворная

По данным специалистов ВСК, чаще всего краже подвергаются машины в столичном регионе — 37,5% угонов приходятся на корейские и японские иномарки в Подмосковье и 25% — в Москве. Автомобили Hyundai также часто воруют в Смоленской области, Toyota — в Воронежской, а Kia — в Свердловской. Показатель угонов авто упомянутых марок в этих регионах составляет примерно 12%.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты в сфере страхования, число угонов в России будет только расти. Ожидается всплеск краж легковушек на 10—15%. Злоумышленники также проявляют активность в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Помимо недорогих иномарок, преступники по-прежнему не брезгуют премиальными. В повышенной зоне риска — модели Lexus, Land Rover и Mercedes-Benz.

автоправо, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, угон, угоны, защита от угона, прокуратура, автоуголовка, уголовный кодекс
27 апреля 2022
206