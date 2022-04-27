Российские автоугонщики охотятся за Kia, Hyundai и Toyota

По данным специалистов ВСК, чаще всего краже подвергаются машины в столичном регионе — 37,5% угонов приходятся на корейские и японские иномарки в Подмосковье и 25% — в Москве. Автомобили Hyundai также часто воруют в Смоленской области, Toyota — в Воронежской, а Kia — в Свердловской. Показатель угонов авто упомянутых марок в этих регионах составляет примерно 12%.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты в сфере страхования, число угонов в России будет только расти. Ожидается всплеск краж легковушек на 10—15%. Злоумышленники также проявляют активность в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Помимо недорогих иномарок, преступники по-прежнему не брезгуют премиальными. В повышенной зоне риска — модели Lexus, Land Rover и Mercedes-Benz.