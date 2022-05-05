Патрулям ГИБДД разрешат провоцировать аварии на дорогах

Полицейское ведомство уже в который раз переделывает свой проект поправок в «основной закон», по которому работает Госавтоинспекция — «Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения». Его нынешняя редакция, заработавшая в 2017 году, все никак не получит обновления.

В предлагаемом на сей раз ее очередном прочтении мы обнаружили несколько новелл. Таких, как требование к сотруднику ДПС находиться возле отправляемого на штрафстоянку автомобиля до момента, когда эвакуатор тронется с места, прямой запрет служивым ругаться и оскорблять водителя по признакам нации, пола, расы, возраста и тому подобного. Гаишникам также разрешат вскрывать автомобили граждан.