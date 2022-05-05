Патрулям ГИБДД разрешат провоцировать аварии на дорогах

Полицейское ведомство уже в который раз переделывает свой проект поправок в «основной закон», по которому работает Госавтоинспекция — «Порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения». Его нынешняя редакция, заработавшая в 2017 году, все никак не получит обновления.
В предлагаемом на сей раз ее очередном прочтении мы обнаружили несколько новелл. Таких, как требование к сотруднику ДПС находиться возле отправляемого на штрафстоянку автомобиля до момента, когда эвакуатор тронется с места, прямой запрет служивым ругаться и оскорблять водителя по признакам нации, пола, расы, возраста и тому подобного. Гаишникам также разрешат вскрывать автомобили граждан.
Но кроме этого мы обнаружили в пункте №34 еще и недвусмысленное разрешение для сотрудников ГИБДД провоцировать аварии. С оговоркой про «крайнюю необходимость», разумеется. Но, тем не менее — разрешение. Формулируется оно так: «При надзоре за дорожным движением на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы запрещается совершать действия, вынуждающие участников дорожного движения нарушать требования ПДД, за исключением случаев крайней необходимости».
Строго говоря, под «крайнюю необходимость» можно, при творческом подходе, подогнать все, что угодно. В том числе и «крайнюю необходимость» привезти начальству оговоренное количество штрафных протоколов. А поскольку нарушение ПДД — прямой путь к аварии на дороге, можно считать, что 34-й пункт «Порядка осуществления…» открывает широкие возможности для гибддшных «импровизаций на дороге», — назовем эту деятельность так…
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