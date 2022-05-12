Байки из склепа: почему сегодня опасно посещать кладбище на своей машине

Так, в Чите автомобиль местного жителя заглох аккурат возле городского кладбища. Хозяин, оставив машину, отправился за запчастями, но ранее судимый 28-летний мужчина посчитал, что старенькому «Ниссану» ремонтом не поможешь. Поэтому он перегнал сломанного «японца» во двор своего дома, где… разобрал на запчасти для продажи.
Или вот еще наглядный пример того, что транспорт сейчас нельзя оставлять без присмотра. В Красноярском крае двое приятелей решили отправиться на кладбище, чтобы помянуть усопших. Сначала мужчины хотели попросить своего знакомого подвезти их, но затем упростили задачу, просто угнав чужое авто. Которое в итоге разбили.
Еще одна «кладбищенская история» пришла из Омска. Там двое мужчин, разыскивая захоронения родственников, вышли из автомобиля буквально на несколько минут. А вернувшись, обнаружили пропажу мобильного телефона, банковской карты, водительского удостоверения и двух бутылок водки. Все это понадобилось проходившему мимо трижды судимому гражданину.
В Ялте женщина, чтобы не провоцировать воришек, ценности из машины забрала. Но, прибираясь на могилках, неосмотрительно повесила сумку, где находились кошелек и кредитки, на ветку дерева. Ридикюль приглянулся молодой паре, которая, обнаружив внутри банковскую карту, за чужой счет закупились продуктами на 11 000 рублей.
В общем, вывод из всех этих «баек из склепа» напрашивается только один. Будьте бдительны! Не оставляйте автомобили и вещи без присмотра даже «на несколько минут». Ведь злоумышленники сейчас не просто не дремлют, а готовы совершать преступления даже там, где делать это должно быть особенно совестно.
Кстати, в нынешних условиях многие водители задумались над усилением защиты своих «ласточек». Одни рассматривают возможность установки дополнительной сигнализации, другие — нанесения так называемой противоугонной маркировки. Что собой представляет эта процедура и, главное — насколько она эффективна, выяснил портал «АвтоВзгляд».
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