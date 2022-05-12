Байки из склепа: почему сегодня опасно посещать кладбище на своей машине

Еще одна «кладбищенская история» пришла из Омска. Там двое мужчин, разыскивая захоронения родственников, вышли из автомобиля буквально на несколько минут. А вернувшись, обнаружили пропажу мобильного телефона, банковской карты, водительского удостоверения и двух бутылок водки. Все это понадобилось проходившему мимо трижды судимому гражданину.

В Ялте женщина, чтобы не провоцировать воришек, ценности из машины забрала. Но, прибираясь на могилках, неосмотрительно повесила сумку, где находились кошелек и кредитки, на ветку дерева. Ридикюль приглянулся молодой паре, которая, обнаружив внутри банковскую карту, за чужой счет закупились продуктами на 11 000 рублей.

В общем, вывод из всех этих «баек из склепа» напрашивается только один. Будьте бдительны! Не оставляйте автомобили и вещи без присмотра даже «на несколько минут». Ведь злоумышленники сейчас не просто не дремлют, а готовы совершать преступления даже там, где делать это должно быть особенно совестно.

Кстати, в нынешних условиях многие водители задумались над усилением защиты своих «ласточек». Одни рассматривают возможность установки дополнительной сигнализации, другие — нанесения так называемой противоугонной маркировки. Что собой представляет эта процедура и, главное — насколько она эффективна, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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