Чего больше всего боятся россияне при покупке подержанного авто

Cогласно результатами масштабного исследования, которыми поделились с порталом «АвтоВзгляд» аналитики «СберАвто», потенциальные покупатели на вторичном рынке часто опасаются, что машина сломается практически сразу после ее приобретения. Ведь, как мы знаем, нередко проблемные экземпляры хитрые продавцы кое-как доводят до товарного вида, чтобы поскорее «слить» неликвид. К тому же, многие клиенты попросту не знают, к кому обратиться для оценки технического состояния будущего автомобиля или проверки на предмет скрытых дефектов.

Кроме того, в поиске «обновленца» россияне банально боятся нарваться на мошенников, что сулит им остаться и без денег, и без машины. Немало и тех, кто переживает о риске «попасть» на проблемы с последующей регистрацией приобретенного транспортного средства из-за «кривых» документов или наложенном запрете на эксплуатацию. К примеру, если авто числится в залоге у банка или лизинговой компании.

Меньше же всего покупатели «вторички» переживают о последующих тратах на обслуживание только что купленного автомобиля. Впрочем, и на нем легко можно разориться.

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