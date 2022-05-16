Когда и как часто российские водители помогают друг другу на дороге

Согласно исследованию, проведенному Rambler&Co в содружестве с аналитиками «СберАвто», 25% российских водителей ни разу не сталкивались с поддержкой со стороны других драйверов, 42% считают, что готовых прийти на помощь — не так уж и много, а 13% и вовсе уверены, что каждый сам за себя.

Между тем, из 3000 человек, принявших участие в опросе, 19% отметили, что иногда получали помощь на проезжей части, а 40% — в единичных случаях. Зато 68% респондентов изъявили желание помогать другим, если представится такая возможность.

Чаще всего автомобилисты помогают вытащить застрявшую в снегу машину (16%), завести с толкача или прикурить аккумулятор (15%). Около 10% опрошенных оказывали помощь в буксировке авто до технического центра, 4% — делились огнетушителем или аптечкой, 3% — подвозили бензин.

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