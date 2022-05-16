На столичных АЗС могут появиться алкогольные напитки

Пивоваренная компания AB InBev Efes (Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и прочие) пожаловалась градоначальнику на рост себестоимости и снижение продаж, попросив при этом поддержать бизнес путем возвращения слабого алкоголя на прилавки АЗС. Топливный рынок в целом эту идею одобрил, отметив, что практику можно было бы распространить на всю страну. А вот эксперты бьют тревогу.

Так, например, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман считает, что подобные послабления в отдельном субъекте РФ дадут необоснованные преимущества участникам рынка. Кроме того, реализация спиртного на заправках «не так однозначна и противоречит кампаниям транснациональных производителей пива по борьбе с употреблением алкоголя за рулем», приводит слова эксперта «Коммерсант».

В то же время мировая практика свидетельствует о том, что продажа алкогольных напитков на АЗС никак не влияет на аварийность. Что, в общем-то, логично. Запрет на вождение подшофе никто не отменяет. А те, кому наплевать на правила и собственную жизнь, вполне могут «утолить жажду» в любом придорожном магазине.

Столичная мэрия на предложение пивоваров пока никак не отреагировала. Зато своим мнением поделились в Федеральной антимонопольной службе — ведомство инициативу одобряет и обещает по возможности поддержать проведение эксперимента.

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