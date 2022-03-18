Почему АКП может встать в аварийный режим, и как ехать дальше

Удобство автоматической трансмиссии неоспоримо. Не нужно шарить ногами в педальном узле и постоянно дергать за рычаг переключения передач. При поездке на автомобиле с «автоматом» водитель получает абсолютный комфорт. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. «Автоматы», так же, как и «механика», имеют свойства сбоить и ломаться. Коробка встает в аварийный режим, а на приборной панели загорается соответствующая контрольная лампа. Что может вызывать ошибку?

Автоматическая коробка передач — агрегат весьма надежный. Некоторые экземпляры отхаживают по 200—250 тысяч километров пробега без особых проблем. Но, как и везде, все зависит от всего. Вот и ресурс «автомата» может существенно сократится, если его часто перегревали, использовали в тяжелых дорожных условиях, не обслуживали должным образом и прочее.

Как правило, «автомат» переходит в аварийный режим в результате нехватки трансмиссионного масла. При масляном голодании узлы коробки начинают испытывать сложности в работе, из-за чего ее ЭБУ и начинает выдавать ошибку. Причиной утечки масла могут стать уплотнительные прокладки, трещина на корпусе коробки, проблемы с гидроблоком.

Сбои в электронике также могут стать причиной появления ошибки коробки передач на панели приборов. Это могут быть проблемы с электронным блоком управления или же в проводке. Неполадки с ЭБУ выдают неверный выбор оборотов и блокировка переключения передач. ​Еще одна причина — проблемы с гидроприводом или механические неисправности. Это может быть износ фрикционов, неисправность гидротрансформатора или же гидроблока.