Почему АКП может встать в аварийный режим, и как ехать дальше

Фото: АвтоВзгляд
Появление в автомобилях автоматической коробки передач перевернуло представление обывателя о комфорте. Однако каким бы надежным ни был этот агрегат, и в его работе случаются сбои. Что становится причиной перехода АКП в аварийный режим, и можно ли продолжать движение, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Удобство автоматической трансмиссии неоспоримо. Не нужно шарить ногами в педальном узле и постоянно дергать за рычаг переключения передач. При поездке на автомобиле с «автоматом» водитель получает абсолютный комфорт. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. «Автоматы», так же, как и «механика», имеют свойства сбоить и ломаться. Коробка встает в аварийный режим, а на приборной панели загорается соответствующая контрольная лампа. Что может вызывать ошибку?

Автоматическая коробка передач — агрегат весьма надежный. Некоторые экземпляры отхаживают по 200—250 тысяч километров пробега без особых проблем. Но, как и везде, все зависит от всего. Вот и ресурс «автомата» может существенно сократится, если его часто перегревали, использовали в тяжелых дорожных условиях, не обслуживали должным образом и прочее.

Как правило, «автомат» переходит в аварийный режим в результате нехватки трансмиссионного масла. При масляном голодании узлы коробки начинают испытывать сложности в работе, из-за чего ее ЭБУ и начинает выдавать ошибку. Причиной утечки масла могут стать уплотнительные прокладки, трещина на корпусе коробки, проблемы с гидроблоком.

Сбои в электронике также могут стать причиной появления ошибки коробки передач на панели приборов. Это могут быть проблемы с электронным блоком управления или же в проводке. Неполадки с ЭБУ выдают неверный выбор оборотов и блокировка переключения передач. ​Еще одна причина — проблемы с гидроприводом или механические неисправности. Это может быть износ фрикционов, неисправность гидротрансформатора или же гидроблока.

Фото: Drive2

Что делать, если коробка переключилась в аварийный режим?

На самом деле продолжать движение с ошибкой коробки можно. Однако делать это необходимо на третьей передаче. Быстрее 60 км/ч машина не поедет. Такая возможность дана водителям для того, чтобы те могли спокойно, а главное, самостоятельно доехать до ближайшей станции технического обслуживания. Но это не значит, что автомобиль можно эксплуатировать в аварийном режиме. Во-первых, завести его будет не так-то просто. А во-вторых, использование проблемной «коробки» может привести к более серьезным поломкам, а следовательно, и тратам.

В общем, чтобы «автомат» вашего автомобиля служил верой и правдой долгие годы, стоит относиться к нему бережно. Однако если трансмиссия выдала ошибку, то лучше не тянуть с диагностикой и ремонтом. Помните, что коробка передач в автомобиле — запчасть дорогостоящая.

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18 марта 2022
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