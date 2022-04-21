Названы автомобили, на которых чаще всего ездят пьяные водители

Чаще всего сотрудники ГИБДД выявляют нетрезвых «рулевых» на автомобилях отечественной марки LADA, включая изделия советского ВАЗ. На их долю приходится 28% случаев. Второе «почетное» место в антирейтинге занимают водители, управляющие подшофе машинами японского бренда Toyota — 11%. А замыкает ТОП-3 самых «пьяных» транспортных средств корейские Hyundai (6%).

Примечательно, что в состоянии одурманивая довольно часто раскатывают и байкеры. Так, больше всего в компании с зеленым змием попадались райдеры на стареньких «Иж» — 43,1% случаев. Чуть реже — 30% — пилоты «Уралов». А на третьем позиции «зависли» драйверы Yamaha.

Кстати, в последнее время вслед за автомобилями существенно подорожали и мотоциклы. Причем в ряде случаев — в несколько раз.