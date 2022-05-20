Почему россияне массово отказываются от установки дополнительных охранных систем в автомобили

​В ходе исследования, инициированного нашими коллегами из Auto Mail, 36% российских автомобилистов не ставят в свои авто дополнительные средства защиты от взлома и угона.

Хотя 26% респондентов подтвердили, что инсталлируют в машины самые простые и недорогие сигнализации с брелоком. При этом 10,4% участников опроса и вовсе не используют охранные комплексы, ограничиваясь лишь запиранием автомобиля на ключ.

Стоит добавить, что 90% автовладельцев практически сразу бегут к машине после того, как сработает сигнализация, 42% — реагируют на ситуацию визуальным осмотром, а 12% признались, что охранные системы в их авто за время владения ни разу не включались.

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