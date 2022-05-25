Госдума запретила уголовникам ездить на такси

С 1-го марта 2023 года работодателям при трудоустройстве потенциальные водители обязаны будут предоставить справку об отсутствии судимости.

«К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества», — гласит текст поправок в Трудовой кодекс РФ.

Иными словами, больше среди водителей такси уголовников мы не увидим. Между тем, россияне выступили против шоферов-мигрантов. Причиной тому — отсутствие навыков вождения, незнание языка и улиц города для выбора кротчайшего маршрута до конечного пункта. Кстати, российский Совет по правам человека в лице председателя Валерия Фадеева предложил ужесточить отбор таксистов, запретив работать тем, у кого нет местных «прав».

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