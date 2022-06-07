АЗС ушедшей из России Shell переименуют в Teboil

Сеть бывших автозаправочных станций Shell на российской территории станет называться Teboil. Об этом сообщила компания «Лукойл», целиком выкупившая российский бизнес этой иностранной нефтяной компании.

—По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «Лукойлом» в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании, — сказано в распространенном «Лукойлом» релизе.

Сообщается, что российская нефтяная компания компания уже приступила к постепенному ребрендингу АЗС Shell. Заметим, что компания Teboil появилась в Финляндии в 1934 году. Российским потребителям она известна по более 150 наименований смазочных материалов, поставляемых на отечественный рынок. В данный момент Teboil — один из ведущих нефтепереработчиков и розничных продавцов моторного топлива в Финляндии. Права на бренд Teboil принадлежат «Лукойлу» с 2005 года.

Напомним, что в мае 2022 года российская ФАС одобрила приобретение доли в 99,99% российского бизнеса Shell компанией «Лукойл». Среди активов, перешедших под контроль отечественной энергокомпании, помимо 411 АЗС, расположенных в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, присутствует также и завод смазочных материалов в городе Торжок Тверской области.

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