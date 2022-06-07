АЗС ушедшей из России Shell переименуют в Teboil

фото teboil.fi
Бензоколонки ушедшей из России Shell обзаведутся новым неймингом. Получивший под свой контроль эту сеть автозаправок «Лукойл» решил, как именно она теперь будет называться. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Сеть бывших автозаправочных станций Shell на российской территории станет называться Teboil. Об этом сообщила компания «Лукойл», целиком выкупившая российский бизнес этой иностранной нефтяной компании.

—По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «Лукойлом» в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании, — сказано в распространенном «Лукойлом» релизе.

Сообщается, что российская нефтяная компания компания уже приступила к постепенному ребрендингу АЗС Shell. Заметим, что компания Teboil появилась в Финляндии в 1934 году. Российским потребителям она известна по более 150 наименований смазочных материалов, поставляемых на отечественный рынок. В данный момент Teboil — один из ведущих нефтепереработчиков и розничных продавцов моторного топлива в Финляндии. Права на бренд Teboil принадлежат «Лукойлу» с 2005 года.

Напомним, что в мае 2022 года российская ФАС одобрила приобретение доли в 99,99% российского бизнеса Shell компанией «Лукойл». Среди активов, перешедших под контроль отечественной энергокомпании, помимо 411 АЗС, расположенных в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, присутствует также и завод смазочных материалов в городе Торжок Тверской области.

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АЗС, бензин, дизельное топливо
7 июня 2022
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