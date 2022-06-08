Почему 1 сентября могут закрыться тысячи «гаражных» автосервисов

Фото: АвтоВзгляд.
С 1 сентября начнет действовать новая редакция Гражданского кодекса, которая разрешит изымать нежилые помещения, что используются собственниками не по назначению или с нарушением прав соседей. Портал «АвтоВзгляд» оценил возможные последствия этих реформ.
Алексей Кованов

Гаражи, а также машиноместа могут быть принудительно выкуплены, если нынешний хозяин решит использовать их не по назначению, то есть организовать шиномонтаж или автосервис вместо хранения автомобиля или мотоцикла. В таком случае владельцу объекта недвижимости сначала вынесут предупреждение, а когда тот его проигнорирует, начнется процедура изъятия гаража.

Понятно, что, в первую очередь, новые правила больно ударят по многочисленным «гаражным» автомастерским. Ведь обязательно найдется неугомонный сосед или председатель кооператива, которому такой автосервис будет мешать, и он забросает органы местного самоуправления жалобами.

Более того, в России уже есть прецеденты, когда механикам приходилось сворачивать свой бизнес, организованный под крышей обычного гаража, по решению суда. А появление новой редакции Гражданского кодекса лишь поставит подобные иски «на поток».

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парковка, ремонт, скандал
8 июня 2022
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