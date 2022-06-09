Эхо спецоперации: Hyundai, LADA и Kia массово угоняют на запчасти

Если правоохранительные органы дают только общие данные, то Российский союз автостраховщиков уточняет: чаще всего злоумышленники «уводят» автомобили корейских марок Hyundai и Kia, а также отечественные LADA и KIA. А главный бестселлер среди угонщиков — кроссовер Hyundai Santa Fe.

Как правило, угнанные «бэушки» сразу разбирают, чтобы продать по запчастям. Но также велик шанс встретить такое авто на вторичном рынке — с перебитыми номерами и/или поддельными документами.

Разумеется, после таких новостей многие водители задумаются над тем, как усилить защиту своей «ласточки». Одни рассматривают возможность установки дополнительной сигнализации, другие — нанесения так называемой противоугонной маркировки.

Что собой представляет эта процедура, какие у нее есть плюсы и минусы и, главное, насколько она эффективна, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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