В России резко снизилось число автоугонов, вопреки «страшилкам» страховщиков

С января по апрель 2022 года полицейские зарегистрировали 2 380 угонов, что сразу на 21% меньше прошлогоднего показателя. Такие данные публикует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД России. Так что «страшилки» страховщиков не просто не сбылись, а откровенно провалились: уровень преступности падает, а не растет.

С другой стороны, опубликованная статистика касается только угонов, но ничего не говорит по поводу кражи деталей — колес, катализаторв, зеркал и тому подобного. А с этим, если верить соцсетям, дела обстоят ужасающе: с автомобилей снимают не только «мелочевку», но даже капоты.

Как сообщает страховая компания Росгосстрах, с начала этого года число таких преступлений выросло на 47%. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как гарантированно защитить автомобиль от кражи запчастей и оборудования.