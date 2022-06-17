В России резко снизилось число автоугонов, вопреки «страшилкам» страховщиков

Фото: АвтоВзгляд.
В марте этого года Всероссийский союз страховщиков напугал автовладельцев крайне негативным прогнозом: в опубликованном пресс-релизе стране предрекали резкий рост числа угонов. Дескать, машины будут «уводить», чтобы потом разобрать на ставшие дефицитом запчасти. Вот только обещанного разгула преступности, похоже, не случилось.
Алексей Кованов

С января по апрель 2022 года полицейские зарегистрировали 2 380 угонов, что сразу на 21% меньше прошлогоднего показателя. Такие данные публикует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД России. Так что «страшилки» страховщиков не просто не сбылись, а откровенно провалились: уровень преступности падает, а не растет.

С другой стороны, опубликованная статистика касается только угонов, но ничего не говорит по поводу кражи деталей — колес, катализаторв, зеркал и тому подобного. А с этим, если верить соцсетям, дела обстоят ужасающе: с автомобилей снимают не только «мелочевку», но даже капоты.

Как сообщает страховая компания Росгосстрах, с начала этого года число таких преступлений выросло на 47%. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как гарантированно защитить автомобиль от кражи запчастей и оборудования.

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17 июня 2022
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