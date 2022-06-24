В Литве придумали, как отучить граждан от дешевого белорусского бензина

Литовская таможня будет проверять на рентгене въезжающие на территорию страны легковые автомобили, что позволит обнаружить любую контрабанду, а попутно увеличит время прохождения границы. Белорусский Госпогранкомитет предполагает, что длинные очереди на пограничных переходах создаются, дабы народные «шоп-туры» стали менее привлекательными.

- До сих пор мы использовали рентген для проверки грузовиков, но новые тенденции заставляют нас корректировать методы работы, — сказал директор Вильнюсской таможни Арунас Сарулис.

Добавим, что «бензиновый» туризм пользовался большой популярностью и в приграничных с Россией районах Финляндии. Из-за существенной разницы в стоимости топлива финны предпочитали заправляться на российских АЗС.

Но сейчас официальный Хельсинки решил прервать давно сложившуюся традицию. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности, как финнов будут отучать от выгодных поездок в РФ.