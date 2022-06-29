Как власти цинично наживаются на автовладельцах во время кризиса

Кризис в российской экономике, искусственно вызванный внешними силами, длится уже больше четырех месяцев. И за это время автовладельцы так и не дождались от государств даже намека на какие-либо меры поддержки.

А между тем, власти вполне могли бы ее оказать без каких-либо серьезных затрат финансов и ресурсов. К примеру, просто отпустив (хотя бы на время!) закрученные по-максимуму «гайки» в экономике и законодательстве.

Почему же наши власти не идут на очевидные и напрашивающиеся в текущих условиях шаги навстречу более, чем 50 миллионам российских автовладельцев, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).