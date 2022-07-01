Россияне стали массово простаивать в пробках ради денег

Напомним предысторию: заработать за сутки ожидания можно 100 белорусских рублей, что согласно актуальному курсу, равнозначно 2100 российских. При этом компания готова трудоустроить профессионального «очередника». В месяц за такую работу реально получать 1500 белорусских (или 31 700 российских) рублей.

В транспортную компанию буквально захлестнуло вал звонков от претендентов. За несколько дней посутпило примерно 100 обращений. Но все три места уже заняты… Впрочем, перевозчики уверены, что вскоре понадобятся новые сотрудники, поскольку ситуцаия на белорусско-литовской таможне не думает улучшаться.

И продолжая тему таможенных новостей. В республику Беларусь хлынул поток гостей из соседней Литвы. Большинство путешественников не скрывает, что едет за дешевым топливом, сигаретами и продуктами. В итоге, литовская таможня считает, что такие «гастроли» подрывают экономику страны, поэтому устраивает всевозможные препоны.