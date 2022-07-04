Власти Белоруссии всерьез решили заработать на «бензиновом туризме»

«Бензиновые туристы» стали буквально атаковать республику Беларусь, так как власти последней ввели безвизовый въезд сначала для граждан Латвии и Литвы, а следом — Польши. Более того, с 4-го по 24 июля посетить страну по «безвизу» смогут жители сразу 73 государств со всего мира, но только при условии, что они приобретут билеты на фестиваль «Славянский базар».

Между тем, в Литве придумали, как отучить граждан от дешевого белорусского бензина. Очевидно, что нечто подобное со своей стороны также захотят реализовать власти, как минимум, Латвии и Польши.

А вот финны — что вполне логично — предпочитали заправляться на российских АЗС. Но сейчас официальный Хельсинки тоже решил прервать давно сложившуюся традицию.