Почему дальнобойщики теперь вынуждены ездить в 40-дневные рейсы

В новых условиях самым тяжелым оказались рейсы по 40 дней, рассказал изданию «Мир тяжелых моторов» директор белорусской транспортной компании «Янстронг» Дмитрий Воронцов. Во время самих рейсов дальнобойщиков больше всего огорчает погранпереход на российско-грузинской границе «Верхний Ларс», который ругают за огромные очереди отсутствие удобств, когда до ближайшего пункта питания может быть до 30 километров.

В Турции главным препятствие становится языковой барьер — большинство клиентов, сотрудников погранпереходов и складов временного хранения общаются только на турецком языке. Из-за этого транспортникам приходится нанимать местных жителей, которые говорит по-турецки.

Кроме того, владельцам бизнеса приходится выдавать водителям наличные деньги: привычные россиянам и белорусам топливные операторы либо не присутствуют на турецком рынке, либо их тарифы там слишком высоки.

- О той доходности перевозок, что была в европейском направлении, мы можем только мечтать. Откровенно говоря, сейчас перевозчики работают не ради развития компаний, а для сохранения коллективов и подвижного состава, — резюмирует г-н Воронцов.

Кстати, что касается перехода «Верхний Ларс». Снятые ограничения на въезд в Грузию через сухопутную границу открыли зеленый коридор российским гражданам для беспрепятственного выезда за границу на личном автотранспорте. Вот только зеленым этот самый коридор только называется. По факту — он даже не красный, а черный. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».