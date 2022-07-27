На запчасти: в России вдвое подскочило количество автоугонов

Гораздо важнее взглянуть на расклад по месяцам, опубликованный гпзетой «Известия». Так, в январе и феврале злоумышленники похитили 459 и 505 машин, соответственно. Это весьма приемлемый показатель… Особенно учитывая то, что полиция смогла раскрыть 43% совершенных преступлений.

А вот весной началась настоящая эпидемия! Если сравнимать результаты января и мая, то количество угонов выросло вдвое. В марте угонщики увели 620, в апреле — 811, а в мае — уже 952 автомобиля. Итог июня — 917 преступлений — также не внушает оптимизма.

Очевидно, что волна краж накрыла нашу страну, как только начался дефицит автозапчастей. Ведь не секрет, что подавляющее число украденной техники сразу же разбирается на запчасти.

В том, что дефицит на рынке автомобилей и автозапчастей обязательно приводит к увеличению числа угонов, можно не сомневаться: покупатели уже не спрашивают «откуда дровишки» и готовы переплачивать за дефицитные детали.

Страховой полис не поможет — новую машину не купить. Так что нужно внимательно отнестись к защите имеющегося транспорта. Старая-добрая механика вновь актуальна. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».