Сайт Госуслуг будет предупреждать автовладельцев о поломках их машин

— В ближайшее время, в этом году планируем запустить сервис через Госуслуги, когда владелец автотранспортного средства, в случае если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление на Госуслугах, — заявил глава Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, что автопроизводители проводят отзывные компании для тех или иных моделей своих автомобилей при обнаружении потенциальных проблем с безопасностью или качеством. Об отзывной компании уведомляется и Росстандарт. Ремонт и замена узлов на попавших под отзыв авто осуществляется силами СТО официальных дилерских центров автобренда и производится за счет компании-автопроизводителя.

Наиболее «свежей» историей с отзывом автомобилей в России стала компания, о которой объявил «Мерседес-Бенц Рус». Проблемы обнаружились у 38 252 авто моделей Mercedes-Benz GL, ML (кузов W164 ) и R-Class (кузов W251), купленных россиянами в период с 2004-го по 2014 год. Оказывается, вакуумный усилитель тормозов на упомянутых машинах подвержен коррозии. Ржавчина в местах соединения его корпуса может вывести из строя этот элемент тормозной системы. Такое развитие событий грозит стать причиной ДТП. Сообщается, что на всех попавших под отзывную компанию автомобилях проверят проблемный «вакуумник» и при необходимости заменят его.