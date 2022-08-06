От конфет — к автомобилям: чем аукнутся стране новые магазины «Березка»

Сегодня у нас не принято называть вещи своими именами и пользоваться устоявшимися смыслами. Привычное, очевидное, понятное теперь переименовано и доверено новым словам, тем не менее, сохраняя прежнее содержание. Так, например, «враг народа» сейчас называется «иноагент». Поэтому в новостях про Duty Free для иностранцев все обыденно уловили давний смысл магазина «Березка».

Но в СССР в нее разрешался вход не только иностранца, но и соотечественникам. Имевшим специальные деньги. В Советском Союзе денежных систем было несколько и одна из них превращала валюту в Чеки Внешпосылторга, отбирая у привилегированной касты выездных иностранные деньги, а взамен давая не рубли, а обособленные денежные знаки, позволявшие покупать иностранные товары. Советские люди, работавшие за границей и получавшие зарплату в чужих деньгах, по возвращении домой права на валюту не имели и были обязаны сдать доллары, фунты и тугрики, получая взамен отличные дензнаки, обеспеченные шикарным товаром, вызывавшем зависть страны. На чеки Внешпосылторга в «Березке» можно было купить любую мечту советского человека: джинсы, сервелат, магнитофон. Важнейшим преимуществом «Березки» было то, что она торговала только заграничными товарами. Ничего советского там не было, за двумя исключениями.

Первое исключение волновало иностранцев — икра. Она продавалась всегда и была доступна каждый день. Второе исключение волновало только советских людей — автомобили. Наши отечественные автомобили. И среди них запрещенная к продаже простым советским людям «Волга». Хотя внедорожную мечту УАЗ не продавали даже за чеки.