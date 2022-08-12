Зачем байкеры из Словакии приехали в московский Музей Победы

Во время визита словацкие и чешские мотоциклисты возложили цветы к Вечному огню перед зданием Музея Победы, а также осмотрели выставки и экспозиции музея.

«Каждый европеец, который приедет в Россию, должен посетить Музей Победы. Это самое малое, что он может сделать для сохранения памяти. Мы должны показать молодежи, что нельзя забывать героев Второй мировой войны. Мы будем распространять память о ветеранах до тех пор, пока будем живы», — отметил организатор словацкого гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии», Матуш Алекса.

Гости осмотрели выставку «Обыкновенный нацизм», которая проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также словацкие активисты побывали на экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа», в мультимедийном зале «Лица Победы». В мероприятии приняли участие и представители Московского городского совета ветеранов.