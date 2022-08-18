Африканцы напали на сотрудников ГИБДД в Москве

Помимо водителя в машине находилось трое его друзей, которые не оценили желание сотрудников ГАИ ознакомиться с «правами» шофера, в результате чего оказали правоохранителям сопротивление. Причем африканцы не только применили силу в отношении представителей власти, но еще и покусали их.

Инцидент закончился задержанием, а Хорошевский суд столицы принял решение арестовать нападавших, применив ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья». Пока гости Первопрестольной заключены под стражу на два месяца. Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.

Не менее любопытный инцидент произошел в Ставрополье, где пойманный за езду без номеров водитель предложил инспекторам… два барана! Чем это закончилось, выяснил портал «АвтоВзгляд».