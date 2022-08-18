Почему в Абхазии массово отказываются продавать автовладельцам бензин на АЗС

Резкий рост пассажирских перевозок в сезон отпусков привел к сокращению поставок топлива. Не рассчитали или специально — ответа на этот вопрос, увы, нет. Но спешно наладить отгрузку нефтепродуктов, а вместе с ними и товаров первой необходимости местные власти уже пообещали.

«В сложившейся ситуации объем грузоперевозок снизился, срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился до 1–1,5 месяцев вместо 10–15 дней. Министерством экономики и „Абхазской железной дорогой“ совместно с ОАО „РЖД“ проводится работа по обеспечению продвижения составов с грузами, направляемыми в Абхазию. В приоритете — поставки нефтепродуктов, продуктов питания, пшеничной муки», — сообщает Минэкономики Абхазии.



Между тем, автотуристов из других стран в Абхазии решили обязать приобретать страховку — аналог российского ОСАГО. Теперь любой местный гаишник может оштрафовать водителя с иностранными номерами на 600 рублей в случае, если у того не окажется при себе полиса.