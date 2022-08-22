Мишустин разрешил водителям судиться из-за неправильного штрафа не входя из дома

Отныне водители могут подавать иски в суд онлайн, избегая необходимости обязательного обращения в канцелярию с личными заявлениями. Соответствующее постановление, разработанное Минэкономразвития, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая опция, ко всему прочему, существенно снизит издержки граждан на подготовку иска. Дело в том, что теперь не обязательно отвозить бумаги в суд или посещать почту для их отправки туда. Постановление позволяет это сделать прямо из дома или из МФЦ.

В последнем случае подача иска будет происходить при консультационной поддержке специалиста МФЦ, что позволит соблюсти все бюрократические требования законодательства к истцу. Таким образом, чтобы оспорить штраф, автомобилисту, который не уверен в своих знаниях юридической процедуры, достаточно придти в МФЦ и вместе с работником этого заведения составить исковое заявление. При необходимости, там же, скорее всего, можно будет и оплатить госпошлину за подачу иска.