Мишустин разрешил водителям судиться из-за неправильного штрафа не входя из дома

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Одной из главных причин, почему автомобилисты предпочитают не связываться с обжалованием несправедливых штрафов — нежелание связываться с судебной бюрократией. Теперь, по мнению портала «АвтоВзгляд», граждане получили возможность активнее отстаивать свои права.
Максим Строкер

Отныне водители могут подавать иски в суд онлайн, избегая необходимости обязательного обращения в канцелярию с личными заявлениями. Соответствующее постановление, разработанное Минэкономразвития, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новая опция, ко всему прочему, существенно снизит издержки граждан на подготовку иска. Дело в том, что теперь не обязательно отвозить бумаги в суд или посещать почту для их отправки туда. Постановление позволяет это сделать прямо из дома или из МФЦ.

В последнем случае подача иска будет происходить при консультационной поддержке специалиста МФЦ, что позволит соблюсти все бюрократические требования законодательства к истцу. Таким образом, чтобы оспорить штраф, автомобилисту, который не уверен в своих знаниях юридической процедуры, достаточно придти в МФЦ и вместе с работником этого заведения составить исковое заявление. При необходимости, там же, скорее всего, можно будет и оплатить госпошлину за подачу иска.

штрафы, суд
22 августа 2022
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