Скандально известного блогера Эдварда Била выпустили из колонии

О выходе на свободу Эдварда Била стало известно из видео, размещенного в соцсетях его экс-женой Дианой Биль. В кадре виден салон автомобиля, где она сидит вместе с блогером, распевающим непристойные песенки. Таким образом, Бил отбыл наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы за ДТП на Садовом кольце в Москве.

Напомним, тогда, 2 апреля 2021 года, на своей незарегистрированной в ГИБДД спортивной Audi RS6 Avant пранкер вылетел на встречную полосу и устроил ДТП, врезавшись сразу в несколько машин. В результате сотрудница Госдумы Мария Артемова получила тяжелейшие травмы и оказалась в инвалидном кресле. Первоначально, летом 2021 года, суд приговорил Била всего лишь к двум годам ограничения свободы без «посадки» в колонию. Но такой исход не устроил прокуратуру, и приговор обжаловали. В результате повторного рассмотрения дела блогер получил наказание в виде реального срока — год и два месяца колонии.