Дептранс рассказал о платной парковке в Москве в новогодние каникулы

Московский Дептранс распространил сообщение о том, что с 1 по 7 января 2023 года водители смогут бесплатно парковаться на всех улицах Москвы. А 8 января парковки будут работать по воскресным правилам: безвозмездно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки, оснащенные шлагбаумами останутся платными даже в праздничные дни, функционируя по существующим расценкам. В сообщении Дептранса также говорится, что в праздничный период в городе ожидается снижение автомобильного трафика.

Ранее начальник столичного Дептранса Максим Ликсутов похвастался, что за 2022 год платные парковки принесли в городской бюджет более 8,6 млрд. рублей. Он утверждает, что эти деньги потрачены на благоустройство города. Таким образом, можно предположить, что средства от платных парковок, в конечном счете, достались столичным поставщикам тротуарной плитки, бордюрного камня и быстросохнущих рулонных газонов.