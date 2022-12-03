Странная политика китайских автопроизводителей в России, новые ограничения для водителей, возвращение «метанольных» стеклоомываек: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Компания Sollers перезапустила производство коммерческих авто в Татарстане: на смену Ford Transit пришли грузовички под собственным брендом. Следующий на очереди — завод во Владивостоке, где прежде собирались машины Mazda: что делать с ним, ульяновцы тоже уже придумали. Тем временем российские власти могут запретить парковку вдоль улиц, но разрешить «незамерзайку» с метиловым спиртом. А подробнее об этих и других автомобильных новостях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Завод «Соллерс-Алабуга», вставший на паузу в марте, когда компания Ford приняла решение приостановить свою деятельность в России, вновь запущен. Ульяновцы наладили там производство собственных грузовичков — автомобилей под брендом Sollers. Хотя, конечно, это не оригинальная продукция, а чуть видоизмененные модели JAC. Но, согласитесь, лучше уж так, чем совсем никак.

С «Алабугой» разобрались — теперь «Соллерсу» предстоит реанимировать площадку во Владивостоке. Долю в совместном предприятии с Mazda ульяновцы выкупили и, похоже, уже даже нашли нового партнера. На этой неделе стало известно, что в Приморье во втором квартале 2023 года наладят производство автомобилей некоего бренда, которые базируются на агрегатах «Мазды». Что за бренд? Вероятно, тоже китайский.

Да, китайцев становится все больше: их рыночная доля достигла 33% — появляются новые модели и марки. Взять хотя бы последние дни: Voyah открыла в России официальное представительство, а Skywell — полноценные продажи своего первого кроссовера ET5. Хотя перспективы обоих брендов крайне сомнительны, ведь они выбрали довольно рискованную нишу — премиальные электромобили. Кому они нужны-то? Тем более из Поднебесной.

Кажется, в обозримом будущем пользоваться личным транспортом вообще станет невозможно. Власти придумали новые ограничения для водителей — они хотят масштабировать столичную практику организации повсеместных платных парковок на всю страну. А именно — существенно сократить количество мест на уличных стоянках, а где они необходимы — ввести плату. Минтранс уже опубликовал соответствующие рекомендации — там много любопытного.

Впрочем, были и хорошие новости. Например, о том, что Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением отменить запрет на омывающую жидкость с метиловым спиртом, которую запретили в 2000 году — письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено. А подробнее об этом и других самых главных событиях автомобильной жизни страны минувшей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд»: его можно посмотреть здесь.

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3 декабря 2022
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