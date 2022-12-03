Странная политика китайских автопроизводителей в России, новые ограничения для водителей, возвращение «метанольных» стеклоомываек: итоги недели

Да, китайцев становится все больше: их рыночная доля достигла 33% — появляются новые модели и марки. Взять хотя бы последние дни: Voyah открыла в России официальное представительство, а Skywell — полноценные продажи своего первого кроссовера ET5. Хотя перспективы обоих брендов крайне сомнительны, ведь они выбрали довольно рискованную нишу — премиальные электромобили. Кому они нужны-то? Тем более из Поднебесной.

Кажется, в обозримом будущем пользоваться личным транспортом вообще станет невозможно. Власти придумали новые ограничения для водителей — они хотят масштабировать столичную практику организации повсеместных платных парковок на всю страну. А именно — существенно сократить количество мест на уличных стоянках, а где они необходимы — ввести плату. Минтранс уже опубликовал соответствующие рекомендации — там много любопытного.

Впрочем, были и хорошие новости. Например, о том, что Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением отменить запрет на омывающую жидкость с метиловым спиртом, которую запретили в 2000 году — письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено. А подробнее об этом и других самых главных событиях автомобильной жизни страны минувшей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд»: его можно посмотреть здесь.