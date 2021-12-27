В крупных городах России хотят бездумно переписать правила поворота направо

Сейчас ситуация обстоит так: организация «однофазного регулирования» на перекрестках разрешается только при низкой интенсивности движения: то есть, когда нааправо поворачивают не более 120 машин, а дорогу переходят — не более 600 пешеходов в час. При этом, согласно ГОСТ 52289, перед поворотом должны стоять секции светофора со стрелкой бело-лунного цвета.

Однако Ассоциация транспортных инженеров требует сделать озвученный пункт стандарта рекомендательным — это позволит повысить пропускную способность перекрестков. Притом московские и петербургские транспортиники считают: такие перемены допустимы, если не пострадает безопасность движения.

Впрочем, в РОСДОРНИИ идею оценили резко негативно. Дескать, если машин будет слишком много, пешеходам будет тяжело пересечь проезжую часть. А превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение людей почти сплошным, так что автомобили не сиогут выполнить поворот.

Очевидно, что и представители МВД не захотят поддерживать сомнительную инициативу Ассоциации транспортных инженеров. Ведь совершенно очевидно, что при отмене имеющегося ГОСТа люди будут чаще страдать при ДТП, а дорожное движение перестанет быть безопасным.

И продолжая тему странных идей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал уменьшить допустимый уровень алкоголя в крови водителей и отменить нештрафуемый порог скорости. Как уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», это еще один пример того, что власти закручивают гайки для водителей иногда вопреки здравому смыслу…