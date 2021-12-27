В крупных городах России хотят бездумно переписать правила поворота направо

Фото: gorodkirov.ru.
Представители ГИБДД уверены: основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга как раз предлагают разрешить совмещенное движение поворачивающих автомобилей и идущих пешеходов.
Алексей Кованов

Сейчас ситуация обстоит так: организация «однофазного регулирования» на перекрестках разрешается только при низкой интенсивности движения: то есть, когда нааправо поворачивают не более 120 машин, а дорогу переходят — не более 600 пешеходов в час. При этом, согласно ГОСТ 52289, перед поворотом должны стоять секции светофора со стрелкой бело-лунного цвета.

Однако Ассоциация транспортных инженеров требует сделать озвученный пункт стандарта рекомендательным — это позволит повысить пропускную способность перекрестков. Притом московские и петербургские транспортиники считают: такие перемены допустимы, если не пострадает безопасность движения.

Впрочем, в РОСДОРНИИ идею оценили резко негативно. Дескать, если машин будет слишком много, пешеходам будет тяжело пересечь проезжую часть. А превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение людей почти сплошным, так что автомобили не сиогут выполнить поворот.

Очевидно, что и представители МВД не захотят поддерживать сомнительную инициативу Ассоциации транспортных инженеров. Ведь совершенно очевидно, что при отмене имеющегося ГОСТа люди будут чаще страдать при ДТП, а дорожное движение перестанет быть безопасным.

И продолжая тему странных идей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал уменьшить допустимый уровень алкоголя в крови водителей и отменить нештрафуемый порог скорости. Как уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», это еще один пример того, что власти закручивают гайки для водителей иногда вопреки здравому смыслу…

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога
27 декабря 2021
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