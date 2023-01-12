Почему на самом деле уменьшилось число ДТП с автомобилями каршеринга

Тем не менее, в сфере использования подобных авто наметились некоторые улучшения. По итогам прошлого года в Москве появилась тенденция на снижение числа дорожных аварий с участием автомобилей повременной аренды. За 12 месяцев 2022 года количество таких ДТП сократилось на 11,5%, а погибших и пострадавших в них людей — на 13% и 15,7% соответственно. Возникает простой вопрос: неужели это связано с тем, что люди стали ответственней вести себя за рулем арендованных машин

Однако, судя по цифрам, падение аварийности связано, скорее всего, с простым уменьшением общего количества поездок: кризис делает каршеринг недоступной роскошью. А сами пользователи услги не стали осторожней. Просто стало меньше желающих тратить деньги на мобильность. Особенно с учетом постоянного улучшения работы общественного транспорта. Но нельзя исключать и еще один факт.

Портал «АвтоВзгляд» предполагает, что явные нарушители, попадая в базы операторов каршеринга, лишаются возможности воспользоваться сервисом. А использование фейковых аккаунтов становится все более затруднительным. Кстати, по данным ГИБДД в 2022 году в Москве зарегистрировано 392 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды, в которых 20 человек погибли и 457 получили ранения различной степени тяжести.