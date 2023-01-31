Больной на голову: почему водители разговаривают со своими автомобилями

Почему от детских разговоров с кулами и солдатиками мы, становясь взрослыми, переходим к разговорам с машинами? Может быть потому, что для нас это по-прежнему игрушки. Только более дорогие и намного более сложные. Или феномен общения с неодушевленными предметами связан с тем, что автомобиль обладает большим количеством признаков, которые на подсознательном уровне заставляют нас его одушевлять? Ведь когда мы подходим к машине, то не можем избавиться от ощущения, что видим ее выражение «лица».
В этом нам помогает мозг, на подсознательном уровне идентифицирующий его фары в качестве глаз. А после этого психика старательно формирует в нашем сознании и общее выражение лица механического монстра, дорисовывая нос, рот и прочие детали, присущие живому организму. Причем некоторые машины кажутся нам агрессивными и злыми, а другие — добрыми или даже глупыми. А ведь это просто очевидные свойства живого существа, наделенного интеллектом. Так что еще даже не находясь в машине, мы готовы признать ее живой.
Когда мы оказываемся за рулем и если кроме нас в салоне никого нет, «железный конь» получает еще больше признаков живого существа. Ведь он умеет перемещаться в пространстве. А это вряд ли доступно неживым предметам. Хотя есть ветер, вода и огонь. Они тоже неодушевленные, но зато обладают подвижностью. И в древних верованиях и легендах всегда являются живыми. Впрочем, и современные люди, несмотря на всю свою оторванность от природы, готовы воспринимать их в качестве одушевленных существ. Но вернемся к автомобилю.
Во время движения (особенно, когда у нас возникают проблемы) мы на полном серьезе начинаем обращаться к машине с просьбой потерпеть и не сломаться прямо сейчас, доехать до заправки, хотя бак почти пуст, или не застрять в глубокой луже. И, как ни странно, это иногда помогает. Причем случаи бывают совершенно мистические. У автора этого материала однажды в полноприводном автомобиле развалились подшипники крестовины кардана. После этого, как правило, она вываливается на дорогу и машина оказывается полностью обездвиженной. Но на мои просьбы этого не делать, «ласточка» проехала 700 км и сломалась сразу после того, как я запарковался возле дома.
Кроме того, современные т/с, обладающие продвинутыми информационно-развлекательными системами, на самом деле умеют общаться с водителем, создавая иллюзию осмысленного диалога. Один раз в салоне подобного автомобиля у меня проходил довольно напряженный разговор. И вдруг в какой-то момент в ответ на очередную реплику в диалог вступил автомобиль, поинтересовавшись у собеседника, что именно он имеет в виду. И это надолго поставило его в тупик.
С одушевлением автомобиля мы разобрались. Теперь возникает вопрос, а нормально ли разговаривать с ним и есть ли люди, которые это не делают? Ответ давно дали психологи, которые по результатам исследований пришли к выводу, что 100% водителей так или иначе общаются со своими авто, особенно если оказываются в стрессовых ситуациях. И это совершенно нормально и не говорит ни о каких проблемах с головой. Так что вы можете общаться со своей машиной без всякого стеснения. Ведь по большому счету, она действительно обладает всеми признаками живого существа, а значит вполне может быть, по крайней мере, благодарным слушателем.