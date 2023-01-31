Больной на голову: почему водители разговаривают со своими автомобилями

Почему от детских разговоров с кулами и солдатиками мы, становясь взрослыми, переходим к разговорам с машинами? Может быть потому, что для нас это по-прежнему игрушки. Только более дорогие и намного более сложные. Или феномен общения с неодушевленными предметами связан с тем, что автомобиль обладает большим количеством признаков, которые на подсознательном уровне заставляют нас его одушевлять? Ведь когда мы подходим к машине, то не можем избавиться от ощущения, что видим ее выражение «лица».

В этом нам помогает мозг, на подсознательном уровне идентифицирующий его фары в качестве глаз. А после этого психика старательно формирует в нашем сознании и общее выражение лица механического монстра, дорисовывая нос, рот и прочие детали, присущие живому организму. Причем некоторые машины кажутся нам агрессивными и злыми, а другие — добрыми или даже глупыми. А ведь это просто очевидные свойства живого существа, наделенного интеллектом. Так что еще даже не находясь в машине, мы готовы признать ее живой.

Когда мы оказываемся за рулем и если кроме нас в салоне никого нет, «железный конь» получает еще больше признаков живого существа. Ведь он умеет перемещаться в пространстве. А это вряд ли доступно неживым предметам. Хотя есть ветер, вода и огонь. Они тоже неодушевленные, но зато обладают подвижностью. И в древних верованиях и легендах всегда являются живыми. Впрочем, и современные люди, несмотря на всю свою оторванность от природы, готовы воспринимать их в качестве одушевленных существ. Но вернемся к автомобилю.