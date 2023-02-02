Рекламные звонки из автосалонов могут довести до уголовных дел

Правительство поддержало концепцию законопроекта, подразумевающего введение уголовных наказаний за нарушения при обращении с персональными данными. Предлагается ввести ответственность за их незаконны сбор, хранение и передачу.
Напомним, что в начале декабря прошлого года Президент РФ поручил правительству до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных и ужесточить ответственность за их незаконный оборот. Таким образом у нарушителей законодательства о персональных данных через некоторое время вполне может нарисоваться реальная перспектива попасть на нары.
Эти законодательные инициативы кажутся чем-то далеким и умозрительным только до тех пор, пока не вспоминаешь, как выводят из себя телефонные звонки с неизвестных номеров. Когда автоматическая женщина в трубке рассказывает вам «об уникальном предложении на автомобили Haval». Хотя ты точно знаешь: ни одному сотруднику дилерских центров, торгующих машинами марки «Хавэйл», номер своего мобильного не оставлял! Точно также — навязчивыми звонками — нам «впаривают» полисы ОСАГО и КАСКО, услуги каких-то юристов и прочую ерунду. И каждый раз, выслушивая очередную аудиозапись или голос живого сотрудника колл-центра, не дает покоя вопрос: откуда, черт побери, все эти люди узнали мой номер, а иногда еще и имя-отчество в придачу?
Видимо, кто-то когда-то «слил» этим нехорошим гражданам мои персональные данные, которые я доверил какой-то организации. Сегодня наказания за подобные «грешки» — штрафы по ст. 13.11 КоАП — выглядят смехотворно. Если вам в последнее время приходилось звонить по телефону в автосалон, автоответчик в трубке наверняка сообщал, что-то вроде: «не положишь сейчас же трубку — значит ты согласен на обработку своих персональных данных».
За подобную практику любую компанию-автодилера сейчас можно лишь слегка оштрафовать. Но кто этим будет заниматься? Полиции «раскрывать» подобные правонарушения не с руки: им бы с уголовниками разобраться, а не с какими-то персональными данными возиться! Но если утечки и незаконное использование такой информации окажется в сфере действия УК РФ, у каждого из нас появится шанс побороться со спамерами. Позвонили с рекламой ОСАГО? А мы идем в полицию и пишем заявление: чтобы силовики пресекли уголовное преступление — незаконное распространение и использование персональных данных!
— Благодаря уже случившимся утечкам, в открытом доступе есть масса телефонов и адресов электронной почты россиян. Если уголовное наказание будет введено, компании наверняка станут более тщательно следить за оборотом персональных данных, повышать культуру работы с ними. Но спама от этого меньше не станет, — считает Константин Степанов, исполнительный директор IT-компании HFLabs, специализирующейся в области программного обеспечение для обработки персональных данных.