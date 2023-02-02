Рекламные звонки из автосалонов могут довести до уголовных дел

Правительство поддержало концепцию законопроекта, подразумевающего введение уголовных наказаний за нарушения при обращении с персональными данными. Предлагается ввести ответственность за их незаконны сбор, хранение и передачу.

Напомним, что в начале декабря прошлого года Президент РФ поручил правительству до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных и ужесточить ответственность за их незаконный оборот. Таким образом у нарушителей законодательства о персональных данных через некоторое время вполне может нарисоваться реальная перспектива попасть на нары.

Эти законодательные инициативы кажутся чем-то далеким и умозрительным только до тех пор, пока не вспоминаешь, как выводят из себя телефонные звонки с неизвестных номеров. Когда автоматическая женщина в трубке рассказывает вам «об уникальном предложении на автомобили Haval». Хотя ты точно знаешь: ни одному сотруднику дилерских центров, торгующих машинами марки «Хавэйл», номер своего мобильного не оставлял! Точно также — навязчивыми звонками — нам «впаривают» полисы ОСАГО и КАСКО, услуги каких-то юристов и прочую ерунду. И каждый раз, выслушивая очередную аудиозапись или голос живого сотрудника колл-центра, не дает покоя вопрос: откуда, черт побери, все эти люди узнали мой номер, а иногда еще и имя-отчество в придачу?