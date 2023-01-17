Пыльным мешком по голове: с чем российский авторынок въехал в 2023 год

Дело не только в финальных числах, характеризующих обвальное падение производства и продаж за 12 месяцев. Там особых сюрпризов нет — все более-менее укладывается в рамки, предполагавшиеся ранее. Скажем, по данным агентства «Автостат» количество приобретенных в России легковых и легких коммерческих автомобилей упало на 58% по сравнению с предыдущим годом. Сильно, да? Но большинство участников рынка примерно такой спад и прогнозировало — где-то от 50% до 70% в минус. Однако же, если внимательно присмотреться к частностям, то улетучатся остатки оптимизма, если таковые вообще были.
В ПРОЛЕТЕ ВСЕ
Прежде всего, продажи упали буквально у всех марок — не только у сбежавших подале от России из опасений навлечь на себя гнев американского дядюшки и не только у заморозивших свой бизнес до лучших времен. Но пролетели и те, кто полноценно оставался на рынке либо со своим производством, либо со своим импортом. В плюс умудрились выйти только два бренда — китайских, естественно: Geely на совершенно не убедительные 8,4% и Exeed на 353,5% из-за эффекта низкой базы.
Второй повод расстроиться заключается в том, что один из локомотивов автомобильной отрасли, АВТОВАЗ, не смог в минувшем году выполнить даже собственноручно начертанные планы. Руководство автогиганта заверяло, что подведомственное ему предприятие, несмотря на тяжелую ситуацию, соберется с силами и выпустит-таки 220 000 машин.
Естественно, эксперты портала «АвтоВзгляд», наблюдая от месяца к месяцу за динамикой продаж, сомневались в реальности данного прожекта. И они оказались правы — по данным весьма лояльной к производителям Ассоциации европейского бизнеса, с тольяттинских конвейеров сошло всего 188 645 «Лад», а согласно подсчетам агентства «Автостат», основанных на регистрации новых автомобилей, таковых оказалось всего 174 688 штук.
Третий грустный момент, который стоит иметь в виду, заключается в следующем. Из всех произведенных в 2022 году автомобилей почти половина приходилась на те компании, которые работали в полную силу только первые два месяца, а остальное время или собирали манатки, или оторопело простаивали. И в том, и в другом случае почти весь год продавались складские запасы или машины, собранные из узлов, завезенных ранее. Другими словами, в нынешнем году этот сегмент рынка будет уверенно стремиться к нулю.
ОБНИЩАНИЕ МАСС
Пойдем дальше. Покупательная способность населения начала падать. В 2021-м физические лица приобрели 81% легковых автомобилей, а юридические — только 19%. В году минувшем наметился явный сдвиг в пользу «юриков» — на их долю пришлось уже 24%, а «физики» потеснились до 76%. Отечественный автопром поддержали компании, которым необходимо было обновлять парк такси и каршеринга.
Но, может быть, дело тут совсем не в обнищании масс, а в том, что люди привыкли к автомобилям несколько иного качества, чем им пытались впарить? Может, они хотели настоящее немецкое или настоящее японское качество, а вовсе не китайское? Может, их просто не грела мысль о приобретении автомобиля без ESP, ABS и подушек безопасности?
К сожалению, статистика заставляет в этом усомниться. Очень тревожные данные по страхованию опубликовал Центробанк РФ. Если в 2021 году было продано 35 328 361 полисов ОСАГО, то в минувшем — всего 16 274 792 штук. То есть, каждый второй российский водитель ездил либо вообще без полиса, либо с поддельным документом. А на такой шаг может пойти только тот, кому придется отдать за страховку последние деньги.