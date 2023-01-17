Пыльным мешком по голове: с чем российский авторынок въехал в 2023 год

Дело не только в финальных числах, характеризующих обвальное падение производства и продаж за 12 месяцев. Там особых сюрпризов нет — все более-менее укладывается в рамки, предполагавшиеся ранее. Скажем, по данным агентства «Автостат» количество приобретенных в России легковых и легких коммерческих автомобилей упало на 58% по сравнению с предыдущим годом. Сильно, да? Но большинство участников рынка примерно такой спад и прогнозировало — где-то от 50% до 70% в минус. Однако же, если внимательно присмотреться к частностям, то улетучатся остатки оптимизма, если таковые вообще были.

В ПРОЛЕТЕ ВСЕ

Прежде всего, продажи упали буквально у всех марок — не только у сбежавших подале от России из опасений навлечь на себя гнев американского дядюшки и не только у заморозивших свой бизнес до лучших времен. Но пролетели и те, кто полноценно оставался на рынке либо со своим производством, либо со своим импортом. В плюс умудрились выйти только два бренда — китайских, естественно: Geely на совершенно не убедительные 8,4% и Exeed на 353,5% из-за эффекта низкой базы.