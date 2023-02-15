Автоподставщики стали орудовать мячиками и маскироваться под сотрудников МВД

Трудности заставляют человека изобретать любые возможные способы их решения. Не стали исключением и аферисты, промышляющие на дорогах страны. Так, преступники освоили новые методы «развода» водителей на деньги, причем нагло маскируясь под сотрудников ГИБДД.

Схема проста, как две копейки. Точнее, как сумма с пятью нулями, которую в ходе автоподставы трясут с потерпевшего злоумышленники. Передвигаясь на дорогостоящей иномарке, как правило, премиальном внедорожнике с поцарапанным или разбитым левым зеркалом заднего вида, бандиты выискивают на пути жертву за рулем не менее престижного люксового автомобиля. Опередив «клиента», жулики начинают снижать скорость, вынуждая последнего совершить обгон, в ходе которого бросают по машине без вины виноватого водителя какой-нибудь мелкий предмет, имитируя звук от возможного столкновения.

Чаще всего для подобного эффекта злодеи используют обычный мячик для игры в большой теннис. Обычно ошарашенный шофер притормаживает не сразу, пытаясь на ходу понять, что же только что случилось. Однако остановиться от него все равно потребуют. Аферисты тут же начинают сигналить и моргать дальним светом, либо обгоняют, попутно жестикулируя руками. Ничего нового, скажете вы? Почти. Если не брать во внимание тот факт, что в машине преступников едет доблестный сотрудник правоохранительных органов. Точнее, его «копипаст».