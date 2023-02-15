Автоподставщики стали орудовать мячиками и маскироваться под сотрудников МВД

Трудности заставляют человека изобретать любые возможные способы их решения. Не стали исключением и аферисты, промышляющие на дорогах страны. Так, преступники освоили новые методы «развода» водителей на деньги, причем нагло маскируясь под сотрудников ГИБДД.
Схема проста, как две копейки. Точнее, как сумма с пятью нулями, которую в ходе автоподставы трясут с потерпевшего злоумышленники. Передвигаясь на дорогостоящей иномарке, как правило, премиальном внедорожнике с поцарапанным или разбитым левым зеркалом заднего вида, бандиты выискивают на пути жертву за рулем не менее престижного люксового автомобиля. Опередив «клиента», жулики начинают снижать скорость, вынуждая последнего совершить обгон, в ходе которого бросают по машине без вины виноватого водителя какой-нибудь мелкий предмет, имитируя звук от возможного столкновения.
Чаще всего для подобного эффекта злодеи используют обычный мячик для игры в большой теннис. Обычно ошарашенный шофер притормаживает не сразу, пытаясь на ходу понять, что же только что случилось. Однако остановиться от него все равно потребуют. Аферисты тут же начинают сигналить и моргать дальним светом, либо обгоняют, попутно жестикулируя руками. Ничего нового, скажете вы? Почти. Если не брать во внимание тот факт, что в машине преступников едет доблестный сотрудник правоохранительных органов. Точнее, его «копипаст».
Представившись полицейским и даже показав «виновнику ДТП» липовое удостоверение, блюститель непорядка в составе одного-двух подельников, выполняющих роль группы поддержки, начинает брать потерпевшего на испуг. Прежде всего, угрожать тем, что последний покинул место аварии, а ответственность за подобное нарушение предусматривает лишение «прав» сроком до полутора лет. К тому же, в довесок можно отправиться на 15 суток в изолятор временного содержания.
Об этом псевдополицейский уж точно обещает позаботиться, мгновенно вызвав на место инцидента «своих» коллег из автоинспекции. Когда жертва начинает проявлять заметное волнение, ей тут же предлагают решить ситуацию на месте — покупка и замена бокового зеркала заднего вида в сертифицированном центре обойдется в 120—150 тысяч рублей. Для пущей солидности попавшему под «развод» водителю даже покажут на смартфоне каталог со стоимостью оригинальной продукции на конкретно взятый автомобиль.
Чаще всего таковыми являются большие кроссоверы и внедорожники немецкой марки Mercedes-Benz, включая GLE, GLS и G-класс. Все лучше, чем тратить время на гаишников, а потом недобрые 1,5 года ходить пешком, не так ли? Нет, не так!
Во-первых, не стоит верить всему и вся, тем более, что следов повреждений на вашей машине нет. Точнее, не было. Судя по оживленному обсуждению автомобилистов на профильных форумах, бандиты незаметно для пострадавшего наносят на правое зеркало заднего вида его машины несколько царапин, пока сподвижники ведут эмоциональный диалог. Во-вторых, даже в столь нервной ситуации следует принципиально обратиться в службу вызова экстренных служб по номеру 112. Когда злоумышленники поймут, что вы непоколебимо нацелены решать вопрос официальным путем, они попросту уедут.
Постарайтесь запомнить модель и марку их авто, а также государственный регистрационный знак, чтобы сообщить об инциденте настоящим правоохранителям. Камера на смартфоне — в помощь. Правда, тут важно добавить, что в качестве жертв преступники стараются выбирать женщин, либо граждан преклонного возраста, легче всего подверженных обману и психологической атаке.
Одну из похожих группировок, к слову, недавно задержали в Домодедовском городском округе Подмосковья. Троих членов банды привлекли к ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы.