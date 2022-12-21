Как при покупке автозапчастей можно остаться без денег и без деталей

Коварную схему разработали мошенники, которые дублируют номера телефонов известных компаний, с которых звонят или отправляют SMS, рассказывая о скидках на покупку любых автомобильных запчастей. Тем, кому действительно нужна какая-либо деталь, естественно, интересуются. Особенно в нынешних-то условиях дефицита и подорожания всего и вся. А после диалога ничего не подозревающие граждане оформляют заказ, диктуя VIN-код своего автомобиля и оплачивая покупку по указанным реквизитам.

Вот только после перевода денежных средств мнимый представитель автомагазина исчезает так же быстро, как заказанная запчасть и потраченные на нее денежки. Пытаясь выяснить детали оплаченной заявки, пользователи звонят на горячую линию продавцов, где получают ответ, что впервые слышат о подобном заказе. В правоохранительных органах же не отрицают использование подставных номеров-двойников, но поймать таких мошенников довольно сложно. Тем более, что потерпевшие самостоятельно и без принуждения переводят им свои кровно заработанные.

Скажем больше: не могут полицейские возбудить уголовные дела и по факту обращения самих торговцев, испугавшихся за репутацию и имидж бренда. А все потому, что этим компаниям фактически не был нанесен материальный ущерб.