Как при покупке автозапчастей можно остаться без денег и без деталей

Коварную схему разработали мошенники, которые дублируют номера телефонов известных компаний, с которых звонят или отправляют SMS, рассказывая о скидках на покупку любых автомобильных запчастей. Тем, кому действительно нужна какая-либо деталь, естественно, интересуются. Особенно в нынешних-то условиях дефицита и подорожания всего и вся. А после диалога ничего не подозревающие граждане оформляют заказ, диктуя VIN-код своего автомобиля и оплачивая покупку по указанным реквизитам.
Вот только после перевода денежных средств мнимый представитель автомагазина исчезает так же быстро, как заказанная запчасть и потраченные на нее денежки. Пытаясь выяснить детали оплаченной заявки, пользователи звонят на горячую линию продавцов, где получают ответ, что впервые слышат о подобном заказе. В правоохранительных органах же не отрицают использование подставных номеров-двойников, но поймать таких мошенников довольно сложно. Тем более, что потерпевшие самостоятельно и без принуждения переводят им свои кровно заработанные.
Скажем больше: не могут полицейские возбудить уголовные дела и по факту обращения самих торговцев, испугавшихся за репутацию и имидж бренда. А все потому, что этим компаниям фактически не был нанесен материальный ущерб.
Что делать, дабы не попасть в подобную ловушку? Все просто: не верьте незнакомцам, предлагающим дешевую альтернативу тем или иным товарам. К тому же, согласно законодательству о персональных данных, никто не имеет права беспокоить вас ни по звонку, ни по отправке сообщений. Иными словами, использовать ваши данные и контакты без личного согласия.
В случае необходимости какой-либо покупки, берите контакты, указанные на официальных сайтах продавцов. Наконец, проверяйте: действительно ли действуют бонусы на интересующую вас продукцию, и есть ли вообще таковая в наличии у поставщиков. Впрочем, не лишним будет воздержаться и от предоплаты. По возможности оплачивайте товар по факту его получения на руки.
Безусловно, преступники постоянно эволюционируют. Скажем, недавно аферисты стали активно облапошивать автовладельцев, втюхивая им бесплатные проезды по платным трассам. Каким образом это происходит и как подобного избежать, расскажет портал «АвтоВзгляд»,