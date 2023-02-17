С 1 апреля в России разрешат официально покупать машины за криптовалюту

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе форума «Кибербезопасность в финансах» сообщила, что с 1 апреля в России заработает в пилотном режиме платформа так называемого «цифрового рубля». О нем власти говорят уже почти три года и только сейчас дело дошло до реального применения задуманного. Цифровой рубль, по сути своей — криптовалюта. Только его не майнят как биткоин. «Цифрорубль», назовем его так, будет аналогом такой крипты как USdt. То есть «стейблкоином» — криптовалютой, чья стоимость жестко привязана к цене обычных (фиатных) денег. USdt — к цене американского доллара, а «цифрорубль» — к российскому рублю.

USdt придумала и эмитировала кучка программистов, а «цифрорубль» — российский Центробанк. USdt хранят на криптовалютных биржах (и обменивают его там на другие коины) и в виртуальных «кошельках». Хранить и проводить операции с «цифрорублем» можно будет на виртуальной платформе, созданной Центробанком.

На первый взгляд не вполне понятно: зачем вся эта морока с посконно-российской «криптой», если у тебя есть безналичные рубли, лежащие на счетах в обычном банке? «Фишка» тут в том, что при использовании «цифрорубля» любой гражданин или компания будут избавлены от банковских комиссий и прочих «сборов за обслуживание». То есть не будут вынуждены отдавать процент своих кровных банкирам за каждый «чих» при тех или иных операциях.