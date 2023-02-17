С 1 апреля в России разрешат официально покупать машины за криптовалюту

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе форума «Кибербезопасность в финансах» сообщила, что с 1 апреля в России заработает в пилотном режиме платформа так называемого «цифрового рубля». О нем власти говорят уже почти три года и только сейчас дело дошло до реального применения задуманного. Цифровой рубль, по сути своей — криптовалюта. Только его не майнят как биткоин. «Цифрорубль», назовем его так, будет аналогом такой крипты как USdt. То есть «стейблкоином» — криптовалютой, чья стоимость жестко привязана к цене обычных (фиатных) денег. USdt — к цене американского доллара, а «цифрорубль» — к российскому рублю.
USdt придумала и эмитировала кучка программистов, а «цифрорубль» — российский Центробанк. USdt хранят на криптовалютных биржах (и обменивают его там на другие коины) и в виртуальных «кошельках». Хранить и проводить операции с «цифрорублем» можно будет на виртуальной платформе, созданной Центробанком.
На первый взгляд не вполне понятно: зачем вся эта морока с посконно-российской «криптой», если у тебя есть безналичные рубли, лежащие на счетах в обычном банке? «Фишка» тут в том, что при использовании «цифрорубля» любой гражданин или компания будут избавлены от банковских комиссий и прочих «сборов за обслуживание». То есть не будут вынуждены отдавать процент своих кровных банкирам за каждый «чих» при тех или иных операциях.
Например, когда вы покупаете машину в автосалоне с помощью банковской карточки, вы также отчисляете еще и процент банку — за эквайринг. Организация, принимающая к пластиковые карты, отдает ему 1,5—5% от каждой суммы, прошедшей через терминал оплаты. Эти сборы «зашиты» во все цены. Оплачивая карточкой покупку запчасти в магазине или работу станции техобслуживания, автовладелец каждый раз «отстегивает» долю малую банкирам. А при расчетах «в крипте» эквайринг не предусмотрен. И у продавцов всего и вся появится возможность пусть чуть-чуть, но опускать цены.
Еще один приятный момент от введения «цифрорубля» может проявиться в случае, если он начнет когда-нибудь международное хождение. Для этого есть неслабая фундаментальная предпосылка. Это будет первая в мире криптовалюта, эмитированная не очередной кучкой шустрых программистов, способных в любой момент могут сгинуть с горизонта, а государством. Причем государством с вполне устойчивой экономикой, которую все никак не могут сбить с ног даже нынешние жесточайшие санкции ведущих стран мира.
Так вот, если «цифрорубль» будет де-факто признан за рубежами России, это даст возможность россиянам без посредников покупать там дистанционно все, что угодно — от запчастей до автомобилей. Поживем — увидим, как оно еще повернется в реальности. Но перспективы интригуют…