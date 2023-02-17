В Латвии разрешили отбирать машины у нарушителей и передавать их Украине

Как рассказал председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис в интервью новостному агентству Delfi, конфискованные у пьяных водителей машины станут «полезной поддержкой для гражданских лиц Украины».

По его словам, каждый подобный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Между тем, в период военного положения на Украине национальная полиция активно изымает транспортные средства у местных жителей, мотивируя необходимостью использования их машин для нужд вооруженных сил. Причем отбирают у аборигенов, как легковушки, так и грузовики. Если где-то убыло — значит, где-то прибыло…