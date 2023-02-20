«Калибром» по заторам: знал ли Путин, что Байден устроит в Киеве дикие пробки

Все началось с сообщений, что движение автомобилей в центре Киева перекрыто полицией и спецслужбами. Из-за этого город уже с утра 20 февраля встал в многокилометровых пробках. Официально сообщалось, что остановка движения в украинской столице произошла из-за прибытия то ли делегации делегации израильского МИД, то ли директор МВФ Кристалины Георгиевой.

Любопытно, что даже когда в Киев приезжали премьер-министр Великобритании или первые лица прочих европейских стран, столь серьезных мер безопасности город не видел. Между тем украинские телеграм-каналы сообщают, что на самом деле в Киев тайком прибыл президент США.

В пользу этой версии говорят целый ряд фактов. Во-первых, Байден должен был побывать в Польше в 20-х числах февраля. А от Варшавы до Киева всего несколько часов на поезде. Во-вторых, прямо сейчас данные сайтов по отслеживанию полетов самолетов говорят о небывалой активности натовской дальней разведывательной авиации у границ Украины. Такого тоже не случалось крайне давно.

Следовательно, Байден — в Киеве. Первое лицо самой крутой (как утверждают все западные СМИ) державы пробрался в столицу бывшей советской республики потихоньку и тайком: чтобы Путин не заметил этой выходки и «Калибром» в голову не засветил.