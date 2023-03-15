Чего больше всего боятся водители за рулем автомобиля

Самый распространенный страх — это риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Причем относится он, как к новичкам, недавно освоившим езду на автомобиле, так и к опытнейшим пилотам. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты сервиса «СберЗдоровье», инициировавшие специальное исследование. При этом довольно часто шоферов пугают мысли о столкновении с животными. И в особенности тех, кто уже попадал в подобные аварии.
Любопытно, что даже бывалые водители порой испытывают психологический дискомфорт при выезде на магистраль, где приходится резко вливаться в скоростной поток, что нередко провоцирует аварийные ситуации. А еще пилоты частенько нервничают при совершении обгона. Особенно, когда появляется необходимость объехать по встречной полосе фуру в условиях ограниченной обзорности. Также опасения при маневре ожидаемо вызывают неудовлетворительные дорожные или климатические условия. Впрочем, не зря же говорят: «не уверен — не обгоняй».
Кроме того, нервничать «рулевых» в ряде случаев заставляют насмешки и дискриминация со стороны других участников дорожного движения. В основном, страдают от этого новички, представительницы прекрасной половины, а также люди преклонного возраста и различных национальностей.
Отдельным страхом у автомобилистов значится езда в темное время суток, когда в условиях плохой видимости есть риск не увидеть пешехода, не говоря уже о чрезмерной утомляемости и снижении внимания. Некоторые водители, включая людей с большим стажем вождения, боятся уснуть за рулем в длительных поездках. Впрочем, гораздо больше тех, кто подвержен стрессу в ходе эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Видимо, не зря ряд автовладельцев и вовсе отказывается зимой от езды на машине.
Между тем, медики считают, что страхи за рулем — вполне обычное явление. Как рассказала порталу «АвтоВзгляд» психолог Дарья Яушева, «страх вызывает тревогу, а тревога — адаптивная эмоция, свидетельствующая о том, что человек заботится о собственной безопасности, поэтому не стоит отказываться от поездки, позволив себе отправиться в путь вместе с тревогой». Психолог настоятельно не рекомендует избегать вождения в состоянии той самой тревоги, ибо воздержание подкрепляет страх, а регулярная езда — наоборот, снижает его.
«Сфокусируйтесь на позитивной информации. Есть прием, который называется рефреймингом: новым взглядом на ситуацию. Когда вы думаете о ДТП, подумайте о том, сколько людей не попадает в аварии. Можно провести исследование среди знакомых: кто, когда становился участников ДТП и по каким причинам. Вы можете удивиться тому, что среди них будет много водителей, кто годами пользует машину и не попадает в дорожно-транспортные происшествия», — подытожил специалист.
Кстати сказать, стимулом для адекватного душевного состояния за рулем призваны стать собственные мысли о том, что другие водители, окружающие вас на проезжей части, тоже испытывают или когда-либо испытывали тревогу. На худой конец, всегда можно сделать остановку для отдыха, когда появляется ощущение, что вы переполнены эмоциями. Агрессия и отсутствие равновесия в настроении может обернуться на дороге не самыми приятными последствиями.