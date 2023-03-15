Чего больше всего боятся водители за рулем автомобиля

Самый распространенный страх — это риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Причем относится он, как к новичкам, недавно освоившим езду на автомобиле, так и к опытнейшим пилотам. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты сервиса «СберЗдоровье», инициировавшие специальное исследование. При этом довольно часто шоферов пугают мысли о столкновении с животными. И в особенности тех, кто уже попадал в подобные аварии.

Любопытно, что даже бывалые водители порой испытывают психологический дискомфорт при выезде на магистраль, где приходится резко вливаться в скоростной поток, что нередко провоцирует аварийные ситуации. А еще пилоты частенько нервничают при совершении обгона. Особенно, когда появляется необходимость объехать по встречной полосе фуру в условиях ограниченной обзорности. Также опасения при маневре ожидаемо вызывают неудовлетворительные дорожные или климатические условия. Впрочем, не зря же говорят: «не уверен — не обгоняй».

Кроме того, нервничать «рулевых» в ряде случаев заставляют насмешки и дискриминация со стороны других участников дорожного движения. В основном, страдают от этого новички, представительницы прекрасной половины, а также люди преклонного возраста и различных национальностей.

Отдельным страхом у автомобилистов значится езда в темное время суток, когда в условиях плохой видимости есть риск не увидеть пешехода, не говоря уже о чрезмерной утомляемости и снижении внимания. Некоторые водители, включая людей с большим стажем вождения, боятся уснуть за рулем в длительных поездках. Впрочем, гораздо больше тех, кто подвержен стрессу в ходе эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Видимо, не зря ряд автовладельцев и вовсе отказывается зимой от езды на машине.