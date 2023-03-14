Утерянная красота: как быстро и просто заменить любую декоративную деталь автомобиля

Вряд ли найдется такая «бэушка», у которой сохранились все декоративные детали. Где-то не хватает накладки или элемента отделки, где-то — колпачка на колесном диске. А ведь именно отсутствие крохотных, зачастую не несущих никакой технической нагрузки изделий и превращает визуально машину в «развалюху». Она перестает приносить удовольствие, ее начинают реже мыть и обслуживать — прямой путь на свалку.

А так как новый авто сейчас не купить, то есть только один способ вернуть «железному коню» былой лоск: восполнить «декоративные пробелы». Конечно, первый и самый очевидный путь — авторазборки и доски объявлений. В случае чрезвычайного везения необходимый элемент получится купить по приемлемой цене, покрасить в нужный цвет да установить на свое место. Однако так случается, увы, нечасто.

Обычно нужная деталька либо отсутствует, либо продается в комплекте с другими, что резко увеличивает число в графе «стоимость». Ну кто согласится продать декоративный колпак на ступицу отдельно от диска? Более того: отрезанные от остального мира российские водители могут рассчитывать сегодня только на внутренний, издревле бедный и дорогой одновременно рынок. И тут начинаются годы поиска, который зачастую заканчивается ничем.