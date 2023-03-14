Утерянная красота: как быстро и просто заменить любую декоративную деталь автомобиля

Вряд ли найдется такая «бэушка», у которой сохранились все декоративные детали. Где-то не хватает накладки или элемента отделки, где-то — колпачка на колесном диске. А ведь именно отсутствие крохотных, зачастую не несущих никакой технической нагрузки изделий и превращает визуально машину в «развалюху». Она перестает приносить удовольствие, ее начинают реже мыть и обслуживать — прямой путь на свалку.
А так как новый авто сейчас не купить, то есть только один способ вернуть «железному коню» былой лоск: восполнить «декоративные пробелы». Конечно, первый и самый очевидный путь — авторазборки и доски объявлений. В случае чрезвычайного везения необходимый элемент получится купить по приемлемой цене, покрасить в нужный цвет да установить на свое место. Однако так случается, увы, нечасто.
Обычно нужная деталька либо отсутствует, либо продается в комплекте с другими, что резко увеличивает число в графе «стоимость». Ну кто согласится продать декоративный колпак на ступицу отдельно от диска? Более того: отрезанные от остального мира российские водители могут рассчитывать сегодня только на внутренний, издревле бедный и дорогой одновременно рынок. И тут начинаются годы поиска, который зачастую заканчивается ничем.
Однако есть второе простое решение, позволяющее не просто «заткнуть дыру», а выйти из сложившейся ситуации элегантно и «малой кровью» — 3D-принтер. Вовсе необязательно приобретать сложное оборудование, которое помимо высокой начальной стоимости, требует еще и определенного навыка и старания. Достаточно найти умельца, готового за «шапку сухарей» помочь в решении вопроса. Кроме того, потребуется макет или хотя бы пример искомой запчасти.
В случае с колпачками литого диска все просто. Выбираем из оставшихся самый целый, несем мастеру, тот его обмеряет и оцифровывает — создает виртуальную модель. А после — распечатывает на принтере. Остается лишь покрасить и поставить элемент на место. Относительно его крепости волноваться не стоит — современные пластики прочны и надежны, так легко их не сломать. Кстати, вполне возможно, что «новоиспеченная» деталь будет даже надежнее оригинальных.
С элементами салона и автомобильного декора несколько сложнее. Придется побегать и поискать прототип по соседям или по форумам. Другой вариант — разыскать модель в интернете, где есть уже готовые к «распечатке», ранее кем-то сделанные и выложенные в открытый доступ, детали.
А теперь о печальном, то есть цене. Пластик и работа стоят денег, принтер сам себя не окупит, так что не рассчитывайте на трехзначные числа. Скорее всего, восстановление утраченного элемента обойдется куда дороже, однако именно 3D-принтер — это зачастую самый простой и быстрый способ решить проблему. А иногда — и единственный доступный.