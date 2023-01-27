Из-за каких несерьезных неисправностей машина начинает люто «жрать» топливо

У всех транспортных средств класса Евро−2 и выше есть устройство напрямую связанное с экологией. Точнее, с системой улавливания паров топлива, которые выходят из бензобака и попадают в атмосферу. Ее главный элемент — фильтр-адсорбер. Он представляет собой небольшой пластиковый «бочонок» внутри которого находится абсорбент — активированный уголь.
Если двигатель заглушен, пары бензина поступают в адсорбер, где и оседают в виде капель на гранулах угля. Так он становится мокрым. А когда мотор заводят, специальный контроллер открывает электромагнитный клапан. Благодаря ему в устройстве образуется разряжение и внутрь начинает поступать воздух. Он проходит через активированный уголь унося пары во впускной тракт. После такой продувки топливо испаряется, а уголь высыхает. Затем процесс повторяется снова.
Конструкция довольно простая, но в ней есть клапан. Со временем он начинает плохо открываться, либо закисает совсем. Это приводит к тому, что адсорбер выходит из строя и автомобиль начинает «жрать» горючее. Обычно мастера в сервисе меняют датчики и делают недешевую диагностику. Это же выгоднее. Адсорбер вниманием обделяют. А ведь проверить состояние узла просто. Достаточно открутить пробку бензобака. Если услышите громкой шипящий звук, значит продувки воздуха нет. То есть система неисправна.
Еще одна причина бед — вакуумный патрубок на регуляторе давления топлива. Когда резиновая трубка трескается и рассыхается, внутрь идет подсос воздуха. Он (воздух) и виновник того, что автомобиль требует по 10—12 литров «горючки» на «сотню». Копеечный расходник легко заменит даже неопытный автомобилист. И не надо отправляться к дилеру.
Наконец, проблема может быть с одной из свечей или катушек зажигания. Они тоже влияют на топливный аппетит. А если двигатель мощный, да еще и его рабочий объем большой, то проблему сразу можно не разглядеть. Результат — «топливожор». Поэтому регулярно проверяйте работоспособность запчастей. Простая инспекция сохранит время и деньги.