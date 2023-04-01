Полная «клиника»: ковид до сих пор провоцирует аварии

Так, английские ученые — у них пока не получается преодолеть пандемию по российскому кейсу — выяснили, что многие переболевшие водители утратили некоторые важные способности, иногда полностью потеряв возможность ориентироваться в пространстве. Отбросив условности, можно назвать вещи своими именами: Covid−19 способствует топографическому кретинизму.

В пример приводится клинический случай 28-летней барышни, занятой в службе поддержки малоимущих. Особа перенесла «ковид» дважды, после чего появились существенные трудности с распознанием лиц и, внимание, навигацией. Переболев, дама начала теряться в супермаркетах, потеряв способность находить любимые товары на полках, но и регулярно забывала место, где оставила авто. Если вы каждый день ищете машину с помощью навигатора — это говорит о многом.

Более того: англичанка утратила способность выстраивать в голове даже хорошо знакомый маршрут. Она уже просто не может представить себе ареол обитания, в котором прожила долгие годы: места узнает, а как из них выбраться — нет. То есть тот самый топографический кретинизм во всей красе, который, оказывается, может быть вызван не только пристрастием к навигатору, но и заболеваниями. После вдумчивого изучения феномена врачи пришли к выводу, что дело — в ковиде.

Судить строго и по одному случаю, конечно, не стоит, однако факт остается фактом: чудовищная информационная лавина, перенесенные болезни и просто заметно ухудшившийся уровень жизни серьезно влияют на манеру вождения. Отсюда следует простой и понятный вывод: чем бережнее, к близким и коллегам по потоку вы относитесь, тем больше людей не только перенесут, но и переживут тяжелые дни насущные. Будьте добрее, ведь однажды такое отношение потребуется и вам лично.