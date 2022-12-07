Почему водители, переболевшие «короной», сильно рискуют попасть в аварию

Любой автовладелец должен уметь оперативно диагностировать состояние своего авто. Конечно, речь не идет об углубленных исследованиях его узлов и агрегатов, ведь сейчас для этого необходимы специальные инструменты и продвинутые знания. Но, даже на уровне ощущений человек в состоянии поставить диагноз своему «железному другу» и принять решение о дальнейших действиях. Игнорировать проблемы, или немедленно вызвать техническую помощь.
О каких же ощущениях идет речь? О звуках, запахах и вибрациях. Причем для каждого узла т/с они достаточно уникальны. Поэтому для опытного водителя достаточно просто определить источник проблем. Давайте начнем со звуков. Стуки и щелчки в нижней части машины часто говорят о механическом повреждении элементов подвески. Гул, тональность которого зависит от скорости, может быть явным признаком неисправности подшипников.
Нехарактерные звуки в виде скрежета, особенно на торможении, свидетельствуют о критическом износе тормозных дисков или колодок или о попадании в тормозной механизм мелких камушков. Свист в районе моторного отсека, как правило, связан с неисправностью подшипников навесных элементов двигателя или роликов приводных ремней. Также нехарактерные стуки низкого тона указывают на проблемы с коленчатым валом, а высокого — с клапанами. Завывания из КП — сигнал о том, что в ней, например, недостаточно масла, или «автомат» по какой-то причине не может приключиться на нужную передачу.
Вибрации. Они создаются двигающимися частями вашего авто. И, могут быть вызваны дисбалансом колес, карданного вала, пропаданием искры в одном из цилиндров, кривизной колесного диска. Как правило, вибрации напрямую связаны со скоростью движения автомобиля.
И, наконец, запахи. Что в автомобиле может пахнуть, помимо ароматизатора? Да все! Вы должны уметь различать запах перегретых тормозных колодок, горячего моторного и трансмиссионного масел, антифриза, омывающей жидкости. И даже запах «тормозухи». Если аромат этих технических жидкостей появился в салоне — у вас проблемы! Но и это еще не все.
Современные машины перенасыщены различными электронными компонентами, а значит велик риск их выхода из строя. Часто это сопровождается выгоранием проводки. И характерный запах вышедшего из под контроля электричества вы тоже должны уметь различать. Есть еще и пластик, который может плавиться, и бензин, который может течь. И выхлопные газы, появление запаха которых в салоне говорит о том, что выпускная система уже давно отправилась на пенсию и страдает недержанием. Казалось бы, все просто. Нюхаем, слушаем, воспринимаем и анализируем.
Проблема заключается в том, что пандемия коронавируса затронула огромное количество людей. Причем с наибольшим количеством проблем сталкивается возрастная категория, к которой как раз и принадлежат водители. По мнению специалистов, побочными явлениями этой заразы является снижение слуха, обоняния и осязания. То есть в случае возникновения проблем с вашим автомобилем вы просто можете их не почувствовать.
Более того, есть данные, что «корона» влияет и на эффективность работы мозга. Что уже совсем плохо. Ведь мы с вами неоднократно говорили о том, что человек может правильно и безопасно водить благодаря осознанному использованию интеллекта. И если вы физически не можете быстро и объективно оценить степень исправности своего автомобиля, то и вождение начинает превращаться в опасную лотерею.
Поэтому стоит особенно внимательно и осторожно относится к управлению ТС, если вы переболели «короной». По крайней мере, перед каждой поездкой необходимо визуально оценить отсутствие потеков технических жидкостей, состояние колес и тормозов. А во время движения обращать внимание на показания приборов, связанных с техническим состоянием авто.