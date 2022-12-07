Почему водители, переболевшие «короной», сильно рискуют попасть в аварию

Любой автовладелец должен уметь оперативно диагностировать состояние своего авто. Конечно, речь не идет об углубленных исследованиях его узлов и агрегатов, ведь сейчас для этого необходимы специальные инструменты и продвинутые знания. Но, даже на уровне ощущений человек в состоянии поставить диагноз своему «железному другу» и принять решение о дальнейших действиях. Игнорировать проблемы, или немедленно вызвать техническую помощь.

О каких же ощущениях идет речь? О звуках, запахах и вибрациях. Причем для каждого узла т/с они достаточно уникальны. Поэтому для опытного водителя достаточно просто определить источник проблем. Давайте начнем со звуков. Стуки и щелчки в нижней части машины часто говорят о механическом повреждении элементов подвески. Гул, тональность которого зависит от скорости, может быть явным признаком неисправности подшипников.

Нехарактерные звуки в виде скрежета, особенно на торможении, свидетельствуют о критическом износе тормозных дисков или колодок или о попадании в тормозной механизм мелких камушков. Свист в районе моторного отсека, как правило, связан с неисправностью подшипников навесных элементов двигателя или роликов приводных ремней. Также нехарактерные стуки низкого тона указывают на проблемы с коленчатым валом, а высокого — с клапанами. Завывания из КП — сигнал о том, что в ней, например, недостаточно масла, или «автомат» по какой-то причине не может приключиться на нужную передачу.