Как российские дальнобойщики оставили Казахстан без солярки

В кои-то веки не Россия «спонсирует» своим дешевым моторным топливом жителей сопредельных стран, а наоборот: россияне приноровились «высасывать» с АЗС соседа «халявное» горючее. Первыми «просекли тему» дальнобойщики, что возят грузы в Казахстан. Сейчас цены на дизтопливо в России выше казахских на 45%. Киргизам заправляться на территории Казахстана еще выгоднее, поскольку для них аналогичная разница составляет 64%. А в Узбекистане ценники на горючее аж вдвое выше, чем у казахов.

К российским «умникам» заправить фуру почти в полтора раза дешевле чем на родине, в Казахстане привыкли. Тонна дизтоплива, входящая в практически пустые баки тягача, это не много в масштабах страны. Но когда количество таких тягачей исчисляется сотнями и тысячами — это уже серьезно. Результатом низких цен на АЗС стал самый настоящий дефицит горючего в приграничных регионах Казахстана. Водители из соседних республик буквально высушивали содержимое хранилищ на приграничных бензоколонках, заполняя не только топливные баки авто, но и набивали под завязку канистрами с дешевым горючим свои машины.

По следам дальнобойщиков и владельцев личного автотранспорта вскоре пришли оптовые торговцы нефтепродуктами с более системным и масштабным опустошением казахского рынка нефтепродуктов.