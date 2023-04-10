Как российские дальнобойщики оставили Казахстан без солярки

В кои-то веки не Россия «спонсирует» своим дешевым моторным топливом жителей сопредельных стран, а наоборот: россияне приноровились «высасывать» с АЗС соседа «халявное» горючее. Первыми «просекли тему» дальнобойщики, что возят грузы в Казахстан. Сейчас цены на дизтопливо в России выше казахских на 45%. Киргизам заправляться на территории Казахстана еще выгоднее, поскольку для них аналогичная разница составляет 64%. А в Узбекистане ценники на горючее аж вдвое выше, чем у казахов.
К российским «умникам» заправить фуру почти в полтора раза дешевле чем на родине, в Казахстане привыкли. Тонна дизтоплива, входящая в практически пустые баки тягача, это не много в масштабах страны. Но когда количество таких тягачей исчисляется сотнями и тысячами — это уже серьезно. Результатом низких цен на АЗС стал самый настоящий дефицит горючего в приграничных регионах Казахстана. Водители из соседних республик буквально высушивали содержимое хранилищ на приграничных бензоколонках, заполняя не только топливные баки авто, но и набивали под завязку канистрами с дешевым горючим свои машины.
По следам дальнобойщиков и владельцев личного автотранспорта вскоре пришли оптовые торговцы нефтепродуктами с более системным и масштабным опустошением казахского рынка нефтепродуктов.
В конце прошлого года дело дошло до того, что местные власти в принципе запретили вывоз бензина, дизтоплива и даже керосина за Казахстана на автотранспорте. Топливо только в баке — пожалуйста, езжай. Везешь с собой канистру «про запас»? Извини, но нет!
А на днях казахи судорожно решили «ввести запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтепродуктов». Реальному положению дел с вымыванием горючего с рынка страны эта рестрикция вряд ли поможет. Поскольку в ЕАЭС входят, помимо самого Казахстана, еще и Россия с Киргизией, куда казахские дизель с бензином продолжат утекать.
Ведь фундаментальные причины сложившегося положения дел никуда не делись. Одна из превалирующих среди них — размер НДС. Российский бизнес отдает в казну по 20%, а казахский — 12%. Акциз на тонну бензина в Казахстане составляет сейчас 38 134 тенге (около 6800 рублей), а в России 14 345 рублей. Для дизельного топлива это соотношение равно 35 726 тенге за тонну (6400 рублей) в Казахстане и почти 10 000 рублей в России.
Таким образом, для казахского горючего (по крайней мере в приграничных районах страны) дефицит — штука неизлечимая. По крайней мере до тех пор, пока в России налоги и акцизы выше.