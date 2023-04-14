От употребления каких напитков дольше сохраняется запах перегара

Прежде всего следует сказать, что выпивавшим накануне автомобилистам, планирующим с утра сесть за руль, стоит ориентироваться не только на количество употребленного алкоголя и время, прошедшее после его приема, но и на тип напитка, попавшего в организм.

По мере накапливания химических соединений, вызванных распитием спиртного, усиливается и запах изо рта. И у каждого человека сей процесс происходит в индивидуальном порядке — не в последнюю очередь благодаря стойкости организма и скорости обмена его веществ. Но, как уже было сказано, разные напитки способны по-разному усваиваться. К тому же, этому способствуют и другие факторы. К примеру, масса тела, работа сосудистой системы, легких, желудка и печени.

Понятное дело, что стойкость запаха зависит и от крепости употребляемого «эликсира». Чем он крепче, тем сильнее и дольше будет «аромат». Скажем, если выпить водки в объеме 100 гр, то у человека массой около 90 кг она выветрится примерно через четыре часа. В случае употребления 300 гр «беленькой», то с тем же весом гражданину садиться за руль раньше 13 часов противопоказано.

В противном случае, при встрече с сотрудниками ГИБДД можно вмиг превратиться в пешехода. Коньяк, также столь любимый русским человеком, выводится несколько дольше. Так, те же 100 гр обойдутся выпивохе весом от 90 до 110 кг примерно в 5—6 часов, которые ему придется подождать прежде, чем самолично отправиться в поездку на автомобиле.