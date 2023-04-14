От употребления каких напитков дольше сохраняется запах перегара

Фото: АвтоВзгляд
Многие водители уверены в том, что по истечении 12 часов после употребления алкоголя можно смело садиться за руль. Однако это не совсем так. Дело в том, что не все спиртные напитки одинаково «выветриваются» из человеческого организма. От каких из них дольше всего сохраняется запах перегара, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

Прежде всего следует сказать, что выпивавшим накануне автомобилистам, планирующим с утра сесть за руль, стоит ориентироваться не только на количество употребленного алкоголя и время, прошедшее после его приема, но и на тип напитка, попавшего в организм.

По мере накапливания химических соединений, вызванных распитием спиртного, усиливается и запах изо рта. И у каждого человека сей процесс происходит в индивидуальном порядке — не в последнюю очередь благодаря стойкости организма и скорости обмена его веществ. Но, как уже было сказано, разные напитки способны по-разному усваиваться. К тому же, этому способствуют и другие факторы. К примеру, масса тела, работа сосудистой системы, легких, желудка и печени.

Понятное дело, что стойкость запаха зависит и от крепости употребляемого «эликсира». Чем он крепче, тем сильнее и дольше будет «аромат». Скажем, если выпить водки в объеме 100 гр, то у человека массой около 90 кг она выветрится примерно через четыре часа. В случае употребления 300 гр «беленькой», то с тем же весом гражданину садиться за руль раньше 13 часов противопоказано.

В противном случае, при встрече с сотрудниками ГИБДД можно вмиг превратиться в пешехода. Коньяк, также столь любимый русским человеком, выводится несколько дольше. Так, те же 100 гр обойдутся выпивохе весом от 90 до 110 кг примерно в 5—6 часов, которые ему придется подождать прежде, чем самолично отправиться в поездку на автомобиле.

Фото: АвтоВзгляд

​У женщин из-за особенностей метаболизма алкоголь выходит дольше, чем у представителей сильного пола. К примеру, у дамочки аналогичной массы после опрокинутой «сотки» коньячка организм очистится не раньше, чем через восемь часов. Аналогичная ситуация и с виски. Причем тут важно помнить, что некоторые сорта, в особенности односолодовые, бывают много крепче 40 градусов, столь привычных для крепкого алкоголя. Порой шотландские мастера «разгоняют» свои напитки и до 50, и до 65 градусов.

Кстати, исконно русский самогон тоже в этом плане не промах. Шестидесятиградусный первач — вполне обычная норма. Поэтому придуманный 12-часовой порог выветривания алкоголя для любителей «тяжеляка», пусть и принимавших горячительное в умеренных дозах, ни разу не актуален.

То ли дело «пенное», которое после пол-литрового бокала свободно испаряется за три часа. А вот если переборщить, то запах от него будет не менее скверным и «долгоиграющим». К примеру, выпитые 2,5 литра пива уйдут в небытие не раньше, чем через 10 часов. А для расщепления одной бутылки вина потребутеся около 13 часов. В общем, закусывайте.

Отдельно следует добавить, что речь в вышеупомянутых случаях касается лишь ярко выраженного неприятного запаха. Для полного же выведения из организма продуктов распада алкоголя и очистки внутренних органов от претерпевшей нагрузки потребуется от нескольких дней до нескольких недель. Опять же, в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей человека.

автоправо, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
14 апреля 2023
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