От употребления каких напитков дольше сохраняется запах перегара

Прежде всего следует сказать, что выпивавшим накануне автомобилистам, планирующим с утра сесть за руль, стоит ориентироваться не только на количество употребленного алкоголя и время, прошедшее после его приема, но и на тип напитка, попавшего в организм.
По мере накапливания химических соединений, вызванных распитием спиртного, усиливается и запах изо рта. И у каждого человека сей процесс происходит в индивидуальном порядке — не в последнюю очередь благодаря стойкости организма и скорости обмена его веществ. Но, как уже было сказано, разные напитки способны по-разному усваиваться. К тому же, этому способствуют и другие факторы. К примеру, масса тела, работа сосудистой системы, легких, желудка и печени.
Понятное дело, что стойкость запаха зависит и от крепости употребляемого «эликсира». Чем он крепче, тем сильнее и дольше будет «аромат». Скажем, если выпить водки в объеме 100 гр, то у человека массой около 90 кг она выветрится примерно через четыре часа. В случае употребления 300 гр «беленькой», то с тем же весом гражданину садиться за руль раньше 13 часов противопоказано.
В противном случае, при встрече с сотрудниками ГИБДД можно вмиг превратиться в пешехода. Коньяк, также столь любимый русским человеком, выводится несколько дольше. Так, те же 100 гр обойдутся выпивохе весом от 90 до 110 кг примерно в 5—6 часов, которые ему придется подождать прежде, чем самолично отправиться в поездку на автомобиле.
У женщин из-за особенностей метаболизма алкоголь выходит дольше, чем у представителей сильного пола. К примеру, у дамочки аналогичной массы после опрокинутой «сотки» коньячка организм очистится не раньше, чем через восемь часов. Аналогичная ситуация и с виски. Причем тут важно помнить, что некоторые сорта, в особенности односолодовые, бывают много крепче 40 градусов, столь привычных для крепкого алкоголя. Порой шотландские мастера «разгоняют» свои напитки и до 50, и до 65 градусов.
Кстати, исконно русский самогон тоже в этом плане не промах. Шестидесятиградусный первач — вполне обычная норма. Поэтому придуманный 12-часовой порог выветривания алкоголя для любителей «тяжеляка», пусть и принимавших горячительное в умеренных дозах, ни разу не актуален.
То ли дело «пенное», которое после пол-литрового бокала свободно испаряется за три часа. А вот если переборщить, то запах от него будет не менее скверным и «долгоиграющим». К примеру, выпитые 2,5 литра пива уйдут в небытие не раньше, чем через 10 часов. А для расщепления одной бутылки вина потребутеся около 13 часов. В общем, закусывайте.
Отдельно следует добавить, что речь в вышеупомянутых случаях касается лишь ярко выраженного неприятного запаха. Для полного же выведения из организма продуктов распада алкоголя и очистки внутренних органов от претерпевшей нагрузки потребуется от нескольких дней до нескольких недель. Опять же, в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей человека.