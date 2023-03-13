«Армата» на Украине: российский танк против немецкого «Леопарда 2»

По поводу применения российского Т−14 в ходе СВО пока достоверных данных в открытом доступе нет. Однако западные СМИ уже сообщали о паре «Армат» на одном из полигонов российских ВС в относительной близости от границы с Украиной. Их, якобы, засекла там спутниковая разведка НАТО. Если они не врут, этот факт можно расценить как подготовку к испытаниям новейшего российского танка в реальных боях. Ведь используется же для ведения боевых действий другая не менее новая отечественная боевая машина — авиационный комплекс Су−57.
А чем «Армата» хуже? Судя по всему, ей придется иметь дело не только с различными модификациями украинских Т−80, Т−72, Т−62 и прочих «советских» танков, но и с десятками немецких Leopard 2. Поговаривают, что западные страны планируют привезти на Украину еще и сотни Leopard 1. Но это уже совсем древняя машина.
В современных условиях ее удел — быть самоходной пушкой, не более того. Одно время чуть ли не все издания мира муссировали тему отправки на Украину американских танков «Абрамс». Но, похоже, это был просто информационный вброс. Таким образом, роль наиболее грозного противника «Арматы» придется играть германскому «Леопарду 2».
Рассматривая технические характеристики обеих боевых машин, можно сказать, что немецкой «киске» в поединке с российским конкурентном придется туго. Начнем с энерговооруженности. «Немец» оснащен 1500-сильным дизельным двигателем при массе около 55 тонн. Российский танк весит 48 тонн при аналогичной мощности силового агрегата. При прочих равных условиях разница в 7 тонн может стать решающим фактором. Как в смысле маневренности и динамики боевой машины, так и с точки зрения ее проходимости. Или, к примеру, в плане возможности транспортировки по более либо менее выносливым мостам и эстакадам.
«Россиянин» вооружен 125-миллиметровой пушкой. «немец» — 120-миллиметровой. На дистанции 2000 метров подкалиберный снаряд «Арматы» пробивает 1000 мм гомогенной брони, а немецкое орудие — 750 мм. Автомат заряжания позволяет Т−14 производить до 14 выстрелов в минуту. Орудие Leopard 2 заряжается вручную, что радикально ограничивает скорострельность.
Но самое существенное конструктивное отличие «Армата» от «Леопарда» — в компоновке башни. У немцев в ней сидят командир с наводчиком. У нашего она необитаема. Все трое членов экипажа Т−14 размещены в передней части корпуса машины. «Убрав» экипаж из башни танка, создатели «Арматы» сэкономили на ее бронировании и смогли «напихать» в нее много чего полезного в бою.
Например, оснастили машину системой защиты от противотанковых ракет. Она засекает запущенные ПТУР с помощью радара и кучи датчиков. И сбивает их специальными снарядами, выстреливаемыми из небольших мортирок. Ничего подобного у Leopard нет. Кроме того, «Армата» оснащена станцией радиоэлектронной борьбы, способной подавлять работу дронов и систем наведения противника. «Леопард» лишен и этого. Считается, что Т−14 на поле боя, помимо прочего, должен будет играть роль пункта управления и интеграции других боевых машин в единую ударную силу. «Леопард» — не про это. В общем, в схватке между двумя бронемашинами (при прочих равных условиях, конечно) все шансы на победу — у российского образца.
В заключение заметим, что в реальных боевых условиях дуэль между Т−14 «Армата» и Leopard 2 — событие крайне маловероятное. Прежде всего потому, что танки на Украине очень редко оказываются в подобных условиях. В подавляющем большинстве случаев они используются для уничтожения опорных пунктов.
А сами боевые машины страдают преимущественно от пехотных противотанковых средств, артиллерии и дорнов-камикадзе. Кроме того, есть все основания предполагать, что если российское командование и введет в бой Т−14, то лишь на этапе, когда боевой потенциал украинской армии будет окончательно сломлен и сведется к нулю вероятность захвата образца «Арматы» противником.