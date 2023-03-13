«Армата» на Украине: российский танк против немецкого «Леопарда 2»

По поводу применения российского Т−14 в ходе СВО пока достоверных данных в открытом доступе нет. Однако западные СМИ уже сообщали о паре «Армат» на одном из полигонов российских ВС в относительной близости от границы с Украиной. Их, якобы, засекла там спутниковая разведка НАТО. Если они не врут, этот факт можно расценить как подготовку к испытаниям новейшего российского танка в реальных боях. Ведь используется же для ведения боевых действий другая не менее новая отечественная боевая машина — авиационный комплекс Су−57.

А чем «Армата» хуже? Судя по всему, ей придется иметь дело не только с различными модификациями украинских Т−80, Т−72, Т−62 и прочих «советских» танков, но и с десятками немецких Leopard 2. Поговаривают, что западные страны планируют привезти на Украину еще и сотни Leopard 1. Но это уже совсем древняя машина.

В современных условиях ее удел — быть самоходной пушкой, не более того. Одно время чуть ли не все издания мира муссировали тему отправки на Украину американских танков «Абрамс». Но, похоже, это был просто информационный вброс. Таким образом, роль наиболее грозного противника «Арматы» придется играть германскому «Леопарду 2».