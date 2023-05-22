В России установлен новый рекорд по автокредитам

Казалось бы: самое время покупать макароны по акции и откладывать сбережения на черный день, но нет — наши сограждане отчаянно приобретают железные кареты. Как говорил Ф. И. Тютчев, «умом Россию не понять» — вот уж действительно.

Так, за период с апреля 2022-го по апрель 2023-го россияне оформили 68 900 автокредитов на общую сумму в 90,4 млрд. рублей, что в четыре раза превышает показатель за предыдущий годовой период. А средний размер займа вырос на 7,1%, достигнув небывалых 1,25 млн. рублей.

Вместе с тем побило прежний антирекорд и число просроченных более чем на 90 дней кредитов. Таковых по состоянию на апрель было 110 100 — на общую сумму 68 300 млрд. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро».

Напомним, что ранее данными о выданных в апреле автозаймах делилась и исследовательская компания Frank RG. По ее информации, в прошлом месяце российские банки одобрили автокредиты на 109,5 млрд. рублей — а это рекорд с 2013 года. Средний размер ссуды составил 1,42 млн. целковых, что стало новым достижением с февраля 2022-го, когда этот показатель находился на уровне 1,4 млн.